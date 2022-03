Ilusionante horizonte para el Betis

Sofocón importante, pero con la seguridad de que el prestigio lo salvó el Betis en una actuación más que digna. Contra todo y contra todos está en el gen bético desde el principio de los tiempos, lo que se demostraría una vez más en la fría noche de Francfort. Puede decirse que el equipo de Pellegrini se va de la competición continental para dejar de lucir el honroso galardón de ser el único equipo en la tres competiciones que empezó.

Con más partidos disputados que nadie en el Viejo Continente, al Betis le queda por delante un horizonte lleno de ilusión. Ya no son tres los frentes, sino sólo dos, o nada más y nada menos que dos a los que sólo él y el Valencia tienen opciones. Liga y Copa, el presente y el futuro a corto plazo con la necesidad de no perder comba en el primero y de levantar en la Cartuja el segundo, ergo hay que convenir en que hasta el 22 de mayo no debes quitarte el sayo.

Le puede venir bien al plan inmediato de Pellegrini el parón liguero del domingo 27, pues aunque no se queja el ingeniero, las bajas también se sufren en el Betis. Aunque el entrenador no se queja, a la plaga de lesiones que origina el demoníaco calendario no se es ajeno en la casa verde, blanca y verde. Plaga redundante durante todo el curso en los laterales y al estado físico de Canales se une la cacería habitual a Fekir que se ha saldado con severo castigo al cazado.

Fráncfort no debe pasar factura y eso que la eliminación no pudo llegar por una vía más cruel. El gol en propia meta de Guido con más culpa de Rui Silva que del argentino fue el pase de la firma menos deseado para una trayectoria encomiable y que, al menos, pudo desembocar en otros cuartos de final, como en aquel 19 de marzo de 1998 en Stamford Bridge. En fin que bien está lo que bien acaba y que a esta cometa le queda mucho hilo todavía.