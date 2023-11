Isco: "Si me reciben con pitos en el derbi, me importa poco"

Isco Alarcón es el líder actual del Betis. Así se siente en el terreno de juego cada vez que actúa con la camiseta verdiblanca. Siempre marca diferencias. Esta vez, participó en varios goles saliendo desde el banquillo. Para el recuerdo, su toque de espuela en el 4-1 de Abde. "No ha estado mal, estoy contento por una nueva asistencia, me alegro mucho por el gol de Abde, que está trabajando muy bien y lo merece".

Se acerca el derbi, un partido muy especial para él por su reciente pasado sevillista y su abrupta salida de Nervión: "Toca descansar y mañana viernes enfocar ya al cien por cien un partido importante, que significa mucho para los dos equipos y para la ciudad, y que ojalá ganemos, ojalá realicemos un gran partido".

¿Ve favorito al Betis, como algunos jugadores del Sevilla han expresado? "No, no puedes saltar al campo pensando que lo eres, lo primero es hacer un buen trabajo para que tengamos más opciones".

Se le pregunta por el recibimiento que espera este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "No depende de mí, seguro que hay pitos, o igual no, pero me importa poco".