Isco, el renacimiento de un artista del balón

Francisco Román Alarcón Suárez, conocido futbolísticamente como Isco, está volviendo a sentirse futbolista en el Betis.

Atrás está dejando una reciente etapa nada fácil en su carrera profesional para volver a demostrar que sigue siendo un excelente futbolista y que su compromiso, tanto consigo mismo como con el conjunto verdiblanco, es altísimo. Así, en una conversación telefónica con Ramón Planes en verano, el ilerdense pudo comprobar las ganas y el interés tan grande del costasoleño en jugar en Heliópolis, contando, por supuesto, con el visto bueno de un Manuel Pellegrini que no dudó un momento en incorporar a sus filas a un jugador al que hizo rendir a un nivel altísimo en su etapa como entrenador del Málaga y que ha caído de pie en un Betis en el que está volviendo a demostrar sus magníficas cualidades. Por ello, disfruta el beticismo del renacimiento de un artista del balón.

EL PRIMER PASO

En la vida, y más con el ritmo en el que se vive hoy en día en la sociedad actual, es fundamental el aspecto psicológico, la fortaleza mental, el no dudar nunca a la hora de acudir a un especialista si se necesita ayuda, más allá del apoyo familiar. Valentía, sacrificio y esfuerzo diario para sobreponerse a cualquier adversidad, y así lo reconoció el propio Isco tras el partido ante el Atlético de Madrid: "He pasado momentos complicados. Al final, decidí parar un tiempo porque lo necesitaba. Necesitaba reciclarme un poco mentalmente. He contado con ayuda familiar, con ayuda psicológica, y al final, la salud mental es importantísima. Tenemos que darle más conocimiento. Y ahora estoy muy contento, con ganas de seguir, de demostrar más. Mi pasión es el fútbol y contento de seguir disfrutando de mi profesión". Gran valor del jugador verdiblanco a la hora de contar su experiencia, la cual debe servir como ejemplo a la sociedad.

Sacrificio El compromiso de Isco con el Betis es máximo y así lo está demostrando en el día a día

Y tras ese primer paso, acompañado de un compromiso y una disciplina en el trabajo físico de altísimo valor, Isco comenzó la temporada a un muy buen nivel y sin ningún tipo de relajación. Ganas de seguir mejorando, de crecer y de ayudar al Betis. Y como prueba, su trabajo en la ciudad deportiva estos días de descanso por el parón liguero. Ejercicios de fuerza y velocidad en el gimnasio. "Que el ritmo no pare", escribió en sus redes sociales con imágenes entrenándose. Isco, enchufadísimo.

CALIDAD INNATA

El inicio del Betis en Liga se produjo en Villarreal y ya entonces Isco empezó a sacar su repertorio. Gran pase al espacio para que Luiz Henrique corriera y acabara llegando el 0-1, otro sensacional pase a Ayoze que casi acaba en gol, una buena acción personal en la segunda parte, dejando atrás a rivales, que casi culmina en gol... Buena tarjeta de presentación que tuvo continuidad en el encuentro ante el Atlético de Madrid. Y luego, llegó su primer gol con la elástica verdiblanca, en San Mamés. Pase atrás de Aitor Ruibal para que Isco, con un gran disparo con rosca, con la pierna derecha, colocara el balón en el fondo de la portería rojiblanca.

Armonía El físico de Isco es muy bueno, su gesto desprende felicidad y eso se traslada al campo

Al final, cayó derrotado el Betis y el malagueño se marchó contrariado por la derrota. Llegó, entonces, la cita ante el Rayo y en la segunda parte volvió a brillar: pases al espacio, amagos para un lado y salidas por el otro, centros precisos y con intención, ayuda en tareas defensivas... Otra buena versión y reconocimiento de la afición bético al 22.

Reencuentro Pellegrini ya sacó la mejor versión de Isco en el Málaga y ahora hace lo propio en Heliópolis

PELLEGRINI, EL 'PADRINO'

Pellegrini e Isco coincidieron en el Málaga. El chileno quedó encandilado por el joven futbolista malaguista, que en la mediapunta o como segunda punta, dentro de ese clásico 4-2-3-1 del chileno, se mueve a las mil maravillas. Se vio en el equipo de La Rosaleda y se está viendo ahora en el Betis. "Gran mérito de Isco, si está aquí no es por cosa mía aunque fui el que lo tuvo en el Málaga. Pero él quiere el desafío, hizo un gran esfuerzo a nivel económico. Más que revancha, quiere demostrar que está vigente. Me alegro por él, no es para mí ninguna sorpresa. Es un jugador de otro nivel. Yo ya había visto a Isco en los entrenamientos y lo conozco de hace diez años. Cuando hablé con él no tenía ninguna duda. Tiene una calidad tremenda y físicamente está bien. A sus 31 años no hay motivo para que no vuelva a ser el mismo", dijo el preparador verdiblanco tras aquel primer partido de Isco como bético, en el Estadio de la Cerámica.

Conexión La afición verdiblanca está encantada con el '22' y así se lo ha reconocido en estos primeros partidos

El siempre responsable Pellegrini acertó plenamente en sus declaraciones y el rendimiento de Isco en estas cuatro jornadas ha ido in crescendo y con visos de ir todavía a más. Asiste así el aficionado al fútbol del renacimiento de Isco, el renacimiento de un artista del balón.