El capitán del Betis Joaquín continúa copando la actualidad del equipo en la jornada de descanso, después de que haya cumplido su promesa con el reto mantenido con su compañero Marc Bartra en un partido de tenis. Organizado por Reale Seguros y disputado en el Centro de Tecnificación de Sevilla Este, los jugadores béticos han disputado el partido junto a Juan Carlos Ferrero y David Ferrer.

Tanto Joaquín, que formaba pareja con Ferrero, como Bartra, que participaba con Ferrer, han exhibido buenas maneras, dejando atrás así el portuense todos esos comentarios sobre su falta de conocimientos tenísticos. Además, el capitán bético ha vuelto a sacar a relucir su lado más bromista al lucir una cinta en la cabeza con la leyenda de Hulio, ese sobrenombre con el que ya se lo conoce tras aquel vídeo junto a Julio Baptista que se hizo viral.

Además, el portuense ha saltado a la pista como si del paseíllo de un torero se tratase, mientras la música acompañaba el momento. Todo un show de Joaquín antes de comenzar ese reto tenístico del que han disfrutado muchos aficionados.

"Si bota mal es porque da en la línea, llevo desde chiquitito viendo tenis", bromeaba el capitán verdiblanco. "Cubro menos que un tanga, Juan Carlos", le añadía a su compañero de partido.

"Ahora empieza la guasa, Ferrer no quiere perder y va a sacarme fuerte", decía Joaquín cuando terminaba un partido que, venció junto a Ferrero en dos minisets, 4-2 y 4-3. "Después de todo el lío con Hulio y al final el que no he cogido una raqueta soy yo", concluía Bartra, entre las risas de los presentes. "No jugaba tan mal al tenis", dijo el portuense después de ofrecer un espectáculo, con la raqueta y sin ella.