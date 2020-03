La RFEF y LaLiga emitieron ayer un comunicado tras la decisión tomada conjuntamente de suspender el fútbol nacional hasta que el Gobierno español considere que se puede reanudar sin ningún riesgo.

Una decisión lógica ante la situación actual que genera incertidumbre en los propios futbolistas, como es el caso del capitán del Betis, Joaquín. "Al tema de volver es al que le doy más vueltas a la cabeza. El tema de la fecha de cuándo podemos volver a jugar. Tengo muchas dudas. Es coger el día a día de nuevo, el que la gente pueda ir al estadio… Que comience LaLiga sin gente en el estadio tampoco lo veo. Entiendo que haya muchos intereses de por medio, pero me cuesta ver un final donde pueda terminar todo el mundo contento. La situación es grave y lo importante es que esto se solucione, pero a partir de ahí habrá que buscar soluciones. Insisto en que al día a día es a lo que más vuelta le doy. El comenzar los partidos sin público no sé, o que los primeros sin público o después que puedan entrar... Pero es una situación delicada y el que tenga que tomar esa decisión creo que lo va a tener complicado", dijo el portuense ayer en los medios oficiales del club verdiblanco.

Regreso "Al tema de volver a jugar es al que le doy más vueltas; no veo un inicio sin gente en los estadios"

"Viendo lo que está sucediendo es lo más normal. Al final, no se sabe cuándo va a terminar esto. Poner una fecha es cogerse los dedos. Estamos en un momento en el que lo primordial es eso, que la gente se cure, este virus hay que terminar de matarlo. Ahora mismo lo más importante es la salud de la gente. Y luego también habrá un tiempo de adaptación a la vida normal. Es difícil ver ahora una fecha en la que se pueda reanudar esto", añadió Joaquín acerca de la decisión tomada por los dos organismos principales del fútbol español.

RFEF y LALIGA "Viendo lo que pasa es normal la decisión tomada; lo más importante es que la gente se cure"

Por otro lado, el jugador heliopolitano explicó cómo es su día a día, aunque reconoce que este parón obligatorio por la situación actual no le viene bien a nivel físico: "Intento levantarme a las diez, desayuno y hago el trabajo físico. Cuando es mucha tarea, hago una parte por la mañana y otra por la tarde. A mí el parón me ha cortado el ritmo totalmente en seco. Para la juventud es más fácil, pero a mí esto me parte en dos. Yo necesito más tiempo a la hora de coger ritmo y físico, y aunque intentes en casa hacer el trabajo no tiene nada que ver con un entrenamiento, partiditos, tener contacto con el balón… Al final, todo eso lo pierdes".

Sinceridad "El parón me ha cortado el ritmo en seco, me ha partido en dos; luego me cuesta más cogerlo"

"Después del triunfo ante el Madrid el equipo iba a tirar para arriba con la moral y confianza de ganarle al Madrid y personalmente estaba en un buen momento, jugando, marcando goles, y al final todo esto no es fácil. Y parar en seco esa confianza… y el ritmo al final se pierde", agregó al respecto.

No obstante, y con su habitual arte, Joaquín indicó que se prepara lo mejor posible para estar bien el día en el que pueda regresar la competición: "No perder la forma ni el tono físico es fundamental. Como profesionales tenemos que estar bien. Yo hay días que trabajo más aquí que en la ciudad deportiva (risas). Son muchas tareas. Es normal también, psicológicamente te cuesta más, trabajas solo, te tienes que motivar solo... Eso implica que tú te exijas un poco más".