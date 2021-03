Joaquín: "El Betis trabaja ahora para tener un equilibrio"

Si alguien conoce bien al Betis contemporáneo ése es Joaquín, que lo ha conocido en dos etapas distintas. Y el capitán verdiblanco ha vuelto a asegurar que se siente plenamente identificado con el actual proyecto deportivo, incluso al compararlo con aquel con el jugó la Liga de Campeones y ganó un título de Copa del Rey.

"Son etapas distintas. En la primera, coincidimos grandísimos jugadores, un grupo nos comunicábamos perfectamente y cogimos una racha importante. En aquella época cogimos una quinta de canteranos muy importante, eso nos dio un plus para disfrutar de nuestra casa, que es el Betis. En esta época segunda, el objetivo y como club e identidad ha ido mejorando. El club, institucional como deportivamente, ha crecido. Eso me gusta. Se hacen cosas para mejorar, para buscar un equipo más equilibrado y estar entre los mejores. En al primera etapa jugamos Champions, pero no se consiguió ese equilibrio. Ahora se está trabajando para ello y es lo que más me gusta", ha indicado Joaquín, en la cadena Cope, donde también ha dejado claro que no se arrepiente de los pasos que ha ido dando en su carrera: "Cada uno tiene su historia y su camino. Me he sentido muy identificado con el Betis, cuando tuve oportunidades de buscar otros equipos he priorizado quedarme en el Betis. Me sentía feliz e identificado. Hay quien me dice que perdí una oportunidad, y posiblemente, pero no me arrepentiré nunca, así lo viví. La gente me ha reconocido como Joaquín el del Betis, mi historia estaba aquí, me siento orgulloso y satisfecho".

Sobre su día a día y su actividad extradeportiva, Joaquín también ha sido claro. "Para mí lo más importante es mi profesión, mientras sea futbolista de Primera del Real Betis Balompié. He intentado convivir con la otra parte de cómo soy como persona, de disfrutar del momento, interactuar con las redes sociales, cuando mi profesión me lo permite y sin meterme con nadie. Mientras pueda, así seguiré, aunque haya gente que no lo entienda o no le haga tanta gracia", ha indicado el portuense, que incluso ahora no ha descartado del todo la posibilidad de convertirse en el futuro en entrenador: "Antes lo descartaba mucho más, ahora ya no tanto. Mi vida ha sido con un balón en los pies. Ser entrenador el día de mañana se te puede pasar por la cabeza. No me veo ahora mismo en ese papel, aunque cuando uno está en su última etapa se lo puede plantear. Lo mismo me apunto a sacarme el carné, me puede servir. Como entrenador tengo más dudas".