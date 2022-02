Joaquín: "Salimos a asfixiarlos"

La gran novedad en el once del Betis fue el regreso de Joaquín. El capitán ha disputado todos los partidos de la Liga Europa como titular y ante el Zenit, además, volvió tras un tiempo sin jugar debido a una lesión y al Covid-19.

"Hemos entrado extraordinariamente en el partido, con esa intención de apretar y asfixiarlos. Nos puisimos 0-2, pero ellos son un equipo fuerte, no te puedes relajar, y nos han empatado. Pero el chavalito (Guardado) ha marcado el tercero. Se ha sacado un buen resultado", ha comentado Joaquín, que ha continuado con sus bromas a Guardado: "Es un chiquillo, hacía tiempo que no marcaba un gol, más tiempo que yo".

El capitán bético le dio importancia al resultado debido a la calidad del rival. "Tienen muy buenos jugadores, Malcom tiene una calidad tremenda, con desparpajo y velocidad. Es un equipo de Champions, pero nos llevamos un buen resultado para casa", comentó Joaquín, que se mostró feliz por volver a jugar: "Me he encontrado bien por momentos, aunque me voy contento por volver a jugar un par de meses después. Me veo falto de ritmo, eso llega con los partidos, con los minutos que pueda tener para ir encontrándome mejor. Estoy con ganas de seguir aportando y jugando para coger esa chispita que me hace falta para disfrutar".