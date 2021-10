Joaquín, 20 años de récords en el Betis

Joaquín es eterno en el Betis. Cuando el inicio de temporada marcaba un cambio en su rol en el equipo, el capitán se rebeló para seguir manteniendo su vigencia. Son más de 20 años de récords, de superar registros en verdiblanco y también de la Liga, que lo colocan a la altura de los más grandes.

Los datos de @pedritonumeros atestiguan esa relevancia de Joaquín. El portuense se convirtió en Vitoria en el segundo asistente más veterano de la Liga, con 40 años y 89 días; sólo lo supera Harry Lowe, quien en 1935 jugó de rebote con la Real Sociedad un partido con 48 años y 226 días y consiguió dar una asistencia, según cuentan las crónicas de la época.

No sólo se queda ahí Joaquín. Entre su primera asistencia en la Liga y la de Mendizorroza han pasado casi 20 años, los que van entre aquel pase de gol a Joao Tomás el 18 de noviembre de 2001 y la de ayer a Borja Iglesias.

También se cuela el capitán bético como tercer mejor asistente desde 1995 (98), sólo superado por Figo (107) y Messi (189), tras superar a Dani Alves y Xavi (97). Además, el portuense es el jugador en activo con más asistencia en Primera (98), por delante de Benzema (90) y Jesús Navas (83).

"Para mí siempre es importante disfrutar de minutos, este año no está siendo fácil, pero uno trabaja para aprovechar los minutos que tiene. En mi caso, que es ley de vida más que otra cosa, estoy feliz por poder volver a jugar en la Liga y he podido asistir a un compañero para llevarnos la victoria. Es lo que más sueño y lo que más deseo, el trabajo de cada día, no perder la ilusión, independientemente de mi situación, que es ley de vida y no puedo jugarlo todo. La ilusión no me la va a quitar nadie", señaló emocionado Joaquín en la televisión del club tras el encuentro. "No es fácil con 40 años que tengo. Es fácil perder esa exigencia, esa ilusión por seguir queriendo jugar. Es fácil venirte abajo, que el chip cambie, que no te lo tomes con esa exigencia de estar en Primera y en un equipo como el Real Betis Balompié. Lloro de felicidad, vuelvo a jugar y a aprovechar los minutos que el míster me da. Eso para mí es súper importante, darle la asistencia a Borja y llevarnos un partido que nos permite seguir en la pomada y no desengancharnos de arriba. Cuando juegas bien es una pena no ganar, el equipo ha hecho un buen partido y el equipo merecía llevarse los puntos", añadió el capitán, que sigue vigente más de dos décadas después.