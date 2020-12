Joaquín, clave para el pase copero del Betis

Misión cumplida aun con ciertas espinas en el camino. El objetivo estaba en ocupar plaza este mediodía en el bombo de Las Rozas y el Betis lo ha conseguido. Los goles de Montoya y de Guido le dieron el pasaporte copero al equipo de Pellegrini, pero la aventura deja una enseñanza que no por repetida se logra asimilar y es esa manida vulnerabilidad en la defensa que estuvo a punto de complicar las cosas en demasía.

Un lance excepcional de Joaquín al borde del descanso hace que el futuro se vea con más claridad. Ha sido a través de un primer tiempo en que el Betis ha tenido la pelota y el rival las ocasiones. Ocasiones clarísimas que perdonan a un Betis que parece tomárselo en serio, pero que es sorprendido a la contra con demasiada facilidad. Errores propios y verticalidad ajena mediante un fútbol muy directo que no se refleja en el marcador de forma milagrosa para el Betis.

Entre Bravo y los postes se las avían para que el equipo de Pellegrini sobreviva. No es que esté absentista ni desacertado, pero las ocasiones son tan claras que parece inexplicable que el UCAM no vaya por delante. Y surge Joaquín una vez más, y van muchas en la contemporaneidad del Betis, para que se vaya al descanso con el ceño menos fruncido. Luego no se alteraron los acontecimientos aunque el equipo murciano quiso dificultar el pase del Betis a la próxima eliminatoria.

Al final, otro gol, éste de Guido, lo que dejaba todo visto para sentencia, si es que no lo estaba tiempo ha. Pero la nota descollante de este tiempo fue la retirada de Joaquín en loor de multitud. En un partido con público, la clamorosa despedida al portuense dejó confirmado una vez más lo que este jugadorazo significa en el Betis y en todo el fútbol español. Merecido y oportuno reconocimiento a un futbolista especial en un momento increíblemente desagradable.