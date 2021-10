Joaquín, entre lágrimas: "La ilusión no me la va a quitar nadie"

La entrada de Joaquín cambió al Betis. Eso que ha sido tan habitual durante la larga trayectoria del portuense no estaba sucediendo en esta temporada, en la que el capitán no atravesaba su mejor momento. Pero la figura del portuense emergió en Vitoria para darle la victoria al equipo, lo que acabó en lágrimas de felicidad.

"Para mí siempre es importante disfrutar de minutos, este año no está siendo fácil para mí, pero uno trabaja para aprovechar los minutos que tiene. En mi caso, es ley de vida más que otra cosa, estoy feliz por poder volver a jugar en la Liga y he podido asistir a un compañero para llevarnos la victoria. Es lo que más sueño y lo que más deseo, el trabajo de cada día, no perder la ilusión, independientemente de mi situación, que es ley de vida y no puedo jugarlo todo. La ilusión no me la va a quitar nadie", señaló emocionado Joaquín en la televisión del club. "No es fácil con 40 años que tengo. Es fácil perder esa exigencia, esa ilusión por seguir queriendo jugar. Es fácil venirte abajo, que el chip cambie, que no te lo tomes con esa exigencia de estar en Primera y en un equipo como el Real Betis Balompié. Lloro de felicidad, vuelvo a jugar y a aprovechar los minutos que el míster me da. Eso para mí es súper importante, darle la asistencia a Borja y llevarnos un partido que nos permite seguir en la pomada y no desengancharnos de arriba. Cuando juegas bien es una pena no ganar, el equipo ha hecho un buen partido y el equipo merecía llevarse los puntos", añadió el capitán.

"No es fácil para un futbolista, me he sentido un privilegiado todos los años que he jugado, pero no estoy acostumbrado a pasarme tantos minutos en el banquillo. Sabía que iba a ser un año difícil, que lo iba a disfrutar pero que iba a ser difícil. Las circunstancias son las que son y contra eso peleo, contra mi mente, el día a día y contra la exigencia que requiere estar aquí", añadió el capitán, que se acordó de su familia en ese momento tan especial: "Se lo dedico a toda esa gente que a lo largo de estos años han estado a mi lado, mi familia, mi mujer, mis hijas, mis padres, mis hermanos, mi tío... Todos los que me han acompañado, esa gente incondicional que ha creído en mí siempre. Es lo que me mantiene vivo, simplemente darle las gracias, me siento un privilegiado, no puedo pedir más".

Además, el portuense rememoró la acción del gol. ""Ha sido una contra, Héctor me mete un balón muy bueno por delante, yo creyendo que estoy en fuera de juego me freno un poco, el lateral viene en carrera y pienso que me va a coger... En la segunda jugada es cuando viene el gol, un pase por dentro del mago Nabil, arranco fuerte y veo como Borja hace el movimiento de quedarse atrás de delantero puro. Yo estoy acostumbrado también de muchos años de ver esos movimientos y la encaja dentro. Feliz en el minuto que era", finalizó.