Joaquín: "Ha sido una temporada desastrosa, sin excusas"

Joaquín, capitán del Betis habló si tapujos de la campaña del Betis, que calificó de "desastrosa y mala", ya que el equipo "nunca se vio de verdad luchando por los objetivos fijados".

Sobre el partido el portuense indicó que "una vez más", el cuadro verdiblanco concedió un gol "en la primera ocasión del rival" y a partir de ahí fue incapaz de reaccionar. "En definitiva, "otro mal encuentro" que deja un mal sabor de boca en la despedida del presente ejercicio del Benito Villamarín. "Nos cuesta crear ocasiones y materializarlas y con muy poco nos hacen mucho daño. Lo de siempre este año. Siempre vamos remando a contracorriente". "Como profesionales iremos a Valladolid a ganar para acabar de la mejor manera posible,pero el vestuario necesita limpiar la cabeza y pensar en el año que viene", indicó Joaquín, quien fue claro a la hora de valorar esta campaña: "Ha sido mala en todos los sentidos. No hay excusas. La temporada ha sido desastrosa. Hay que estar dolidos por muchas cosas, porque nada ha salido este año como queríamos. En ningún momento nos hemos visto luchando por los objetivos que nos planteamos", indicó el extremo, que lanzó un mensaje al aire: "Ha sido nefasto y esto es el Betis, aquí hay que sentirse ganador y esa mentalidad que hay ahora hay que cambiarla. Esto es un club grande y quien esté aquí debe saber dónde está y lo que significa para mucha gente".

Por ello el capitán abogó por "limpiar las cabezas e ir a por todas la temporada que viene", en la que seguirá aumentando la cifra de 551 partidos en Primera, el jugador de campo con más encuentros ya sólo por detrás de Zubizarreta (622). "Nunca imaginé que llegaría a esta edad como profesional y con tantos partidos. Me hubiera gustado celebrarlo en otras circunstancias y de otra forma, pero el año que viene tendré esa oportunidad. A uno le duele lo suyo y estoy jodido. Toda la temporada no se arregla con un partido, pero me hubiera gustado ganar y despedir el curso en el Benito Villamarín con un triunfo".

En la misma línea se expresó Loren, apenado por no poder despedir el año en casa con una alegría. "Ahora queda un partido en Valladolid a intentar ganar". Sobre el encuentro, el delantero incidió que se repitió "la dinámica de toda la temporada". "Nos cuesta meter gol y el rival con poco sí marcó, aunque esta vez, al contrario que otras veces, sí que tuvimos ocasiones", indició el punta, para quien "ser el máximo goleador del equipo pasa a segunda plano". "Dentro de lo que cabe, estoy contento por aportar al grupo en mi faceta, aunque podía haber dado más al equipo", aseguró. Ahora Loren mira adelante para "resetear" en vacaciones, porque "el palo esta campaña ha sido muy gordo para el equipo y la afición". "Desde ya hay que pensar en la próxima, que seguro será todo lo contrario".