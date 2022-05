Joaquín: "Es una temporada para felicitar a todos los béticos"

Una leyenda como Joaquín Sánchez despedía la temporada para el Betis al acabar el encuentro ante el Real Madrid. El portuense estaba feliz por lo logrado por el equipo durante la campaña.

"Es una temporada para felicitar a todos los béticos. Conseguir un título y poder repetir en Europa para un equipo como el Betis es importante. Acabar aquí en el Bernabéu también es bonito y es para estar satisfechos", decía el capitán verdiblanco.

Joaquín era ovacionado por el Santiago Bernabéu y eso le llenaba de orgullo. "Es un campo que siempre me ha recibido con mucho cariño. En todos lo campos me han demostrado cariño, pero aquí, no sé, es algo especial, es verdad. Creo que es un poco el reconocimiento a mi carrera, pero es bonito", continuaba el gaditano.

600 partidos en Primera, a 22 de Zubizarreta. "Madre mía, quién me lo iba a decir a mí. Los números son secundarios, pero conseguir una cifra como ésta es importante y a por ello voy. Coger a Zubizarreta no es fácil, pero lo voy a intentar. Competir con 41 años no es fácil".

El pasillo. "Ha sido bonito el gesto del doble pasillo, en una campo como éste. Acabamos la temporada bien. Sabíamos que el Real Madrid a dos por hora te puede hacer mucho daño. Es entendible que el Madrid esté pensando en la semana que viene, pero siempre hay competir".