Juan Cruz esquiva el quirófano

Juan Cruz, como se esperaba, no tendrá que pasar por el quirófano para recuperarse de la lesión sufrida en la gira sudamericana del Betis y, de momento, se mantienen los plazos estimados que señalaban que debía afrontar unos dos meses de baja.

El de Quilmes se lesionó en el segundo partido ante Colo Colo en Viña del Mar. La dolencia, localizada en la zona semitendinosa en los músculos isquiotibiales y en el bíceps femoral izquierdo, hará que no regrese a la competición hasta finales del próximo mes de enero, pero al menos la lesión no ha ido a más según las últimas pruebas realziadas este jueves.

El futbolista se sometió desde que se lesionó a tratamiento conservador: descanso y trabajo con los recuperadores. Fue la misma lesión que ya sufrió la temporada pasada y se espera su regreso para después de la Supercopa de España.

Una operación siempre alarga los plazos de recuperación y ahora se mantendrá un control para seguir las evoluciones del futbolista, quien "diariamente" va a la ciudad deportiva a trabajar. "Las vacaciones dan igual, porque lo importante es recuperarme. Me entreno por la mañana y después en casa con máquinas para recuperarme lo antes posible", indicóen RTV Betis esta semana. "Sólo pienso en regresar lo antes posible. Desde que bajé del avión ya estaba trabajando en la recuperación", indicó el protagonista, consciente de todo lo que le ha cambiado en la vida: "Todos los futbolistas saben que en poco tiempo te puede cambiar la vida y lo llevo bien.

"Me di cuenta al momento que me lesioné. Salí del campo con lágrimas de impotencia por saber que iba a estar fuera del equipo por un tiempo. No tenía dolor, sino impotencia por saber que estaba entrando en la disciplina del primer equipo y ahora estaría fuera un tiempo. Por eso y porque el año pasado ya tuve un problema en los isquiotibiales y esas lágrimas vienen por lo mal que lo pasé la campaña anterior, pero estoy en buenas manos y espero recortar los plazos", añadió en los medios oficiales del club.