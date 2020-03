Juanmi está, poco a poco, viendo la luz al final del túnel. Después de una temporada en la que una talalgia lo llevara, incluso, a tener que pasar por el quirófano el pasado mes de diciembre, al provocarle una fascitis plantar, ahora el de Coín está aprovechando este parón para que al regreso de la competición pueda ayudar al Betis en lo que resta de Liga.

"Desgraciadamente, este parón me puede venir bien. Estoy haciendo trabajo de readaptación, metiéndole carga al pie y éste me está respondiendo bien. A partir de ahí, con ganas e ilusión de estar con el equipo y que vuelva todo a la normalidad, y ojalá acabe jugando esos once partidos y que se celebren como es debido", comentó ayer el jugador malagueño en los medios oficiales del club verdiblanco.

Juanmi explicó también cómo está siendo la fase de recuperación y qué ha pasado para tener que parar de nuevo después de que varias semanas antes del cierre apareciera algunos días entrenando con sus compañeros en la ciudad deportiva: "Antes de que ocurriera todo esto hice cosas poco a poco con el grupo, y al principio parecía que el pie me estaba respondiendo, pero a la mínima que empecé a cargarlo... En cuatro o cinco días no me dejaba ir al cien por cien en los gestos, no me dejaba arrancar, sentía dolor en los apoyos... Como si tuviera un clavo en el pie que no me dejara hacer cosas. Decidí parar para que no me hiciera más daño. Dos semanas parado, sólo trabajo en el gimnasio y parece que ahora estoy volviendo a ver la luz en casa. Hago ejercicios de impacto y parece que el pie me está respondiendo a la carga y soy positivo. Ojalá pueda estar con el grupo lo antes posible".

"Es una lesión poco común. Una lesión rara. No es un dolor que puedas soportar. Cuando quiero hacer algo fuera de lo normal te pega el latigazo. No puedo tener continuidad. Eso me tiene un poco más retenido. Paso a paso parece que la carga la estoy tolerando. Llegará el día que cuando empiece a jugar lo haré con dolor, pero que lo pueda soportar y competir. Si un jugador no compite al final no está haciendo nada", añadió el atacante bético, que insistió en su ilusión de poder volver y ayudar al equipo en lo que resta de temporada: "Si un jugador normal tiene ganas de volver a jugar, yo tengo el doble. Es una temporada rara con esa lesión. Ganas de salir de este túnel, que parecía pequeño y se me ha hecho largo. Ojalá con este parón pueda recuperarme y estar con mis compañeros y ayudar al equipo en todo lo posible".

Y es que Juanmi, como ya han expresado muchos futbolistas de LaLiga, es de la opinión de que el campeonato pueda acabar disputándose los once encuentros que faltan, aunque para ello se tengan que tomar medidas especiales por la situación provocada por el coronavirus: "Las temporadas hay que acabarlas, sería un error que la temporada acabara como está y habría que decir quién va a UEFA, Champions, quién desciende... Eso se tiene que ganar en el campo, habrá que esperar. Nos tendremos que adaptar a esa circunstancia, competir en meses que no se competía… Todo jugador quiere competir y acabar esta temporada".