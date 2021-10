Juanmi: "Se ha creado algo especial"

Tras dos temporadas muy grises por las lesiones, Juanmi está atravesando un extraordinario momento en el Betis. Seis goles -más el de Mallorca que él se apunta- justifican la apuesta de Pellegrini por el malagueño, que además vive un particular idilio con la afición, que ya le ha preparado un cántico que retumba en el Benito Villamarín.

"Este clima y entorno que se ha creado es algo especial que pocas veces he logrado vivir. Quizá en mis inicios en Málaga por ser de la casa, pero este apoyo es especial. Estoy muy agradecido y lo quiero devolver en el campo, con trabajo y goles, que la gente vea que puedo aportar cosas útiles. Es una sensación única, recibir tanto cariño de la gente, la piel se pone de gallina. Uno quiere hacer las cosas buen, salgo cada día al campo para ayudar al equipo. Estoy muy agradecido a ese cariño y espero devolverlo con grandes actuaciones", señaló Juanmi en los medios oficiales del Betis, donde repasó también el buen momento del equipo: "Cuando las cosas salen a nivel colectivo e individual, es más fácil, es una buena dinámica. Hay que seguir en esta línea para conseguir buenos resultados. Ya sabemos el clima que crea nuestra afición, tener su aliento en cada acción hace que demos un plus, es algo impresionante. De principio a fin estaban animado, ojalá les podamos regalar más victorias"".

También repasó Juanmi su gol ante el Valencia y esa conexión con Claudio Bravo. "Cuando veo que Claudio ha visto el movimiento, intento tocar al defensa un poco para que no salte limpio, y tengo la suerte de ganar esa acción para quedarme solo. Sabemos la virtud de Claudio, la trabajamos muchas veces y sale. Sé el golpeo que tiene y yo hago ese movimiento. Esa conexión con Claudio la tengo", comentó el atacante bético, que también recordó todo lo meditado durante el verano: "En pretemporada me planteé, cuando vi que la lesión está recuperado, tener esa continuidad que necesita, y más yo que con minutos puedo tener rendimiento. Como delantero quiero hacer goles y ayudar goles. Soy el que me conozco, mi preocupación era que el dolor se fuese, lo he conseguido. Sabía que con trabajo todo llega, tenía un año ilusionante con tres competiciones, tenía ganas de ayudar a este club conseguir cosas importantes".

Valencia

"Hicimos un partido muy completo ante un rival con buenos jugadores, son equipos que en cualquier momento te la pueden liar. Se hizo un partido serio de principio a fin, nos hacía falta ganar un partido con tranquilidad. Seguimos con la confianza intacta y con ganas de afrontar el siguiente".

Posición

"Da motivación, sabemos que tenemos una buena plantilla, la Liga está equilibrada y tenemos que mantenernos ahí. Hay grades equipos, pero la base va a estar en tener una regularidad y sacar los partidos en casa, que son los que te dan los puntos para estar arriba".

"Es un año ilusionante, estamos trabajando bien, el equipo está haciendo las cosas bien, tenemos confianza. Vamos a salir siempre por los tres puntos y pelear por cosas importantes".

Rotaciones

"Tenemos una gran plantilla, con mucha competencia en todas las líneas, es lo que te hace crecer. A partir de ahí, somos de los pocos equipos que hace esos cambios y seguimos rindiendo. Los 25 estamos comprometidos y vamos en la misma dirección".

Pellegrini

"Sabemos la trayectoria que ha tenido y lo que ha hecho, tiene las cosas claras y saca el máximo rendimiento de cada jugador. Hay una plantilla que con cambios en cada partidos todos rinden. Es un quebradero de cabeza para hacer las alineaciones pero bendito quebradero".

Mal momento

"Es un reto, pasé año y medio muy duro, con muchos altibajos e incertidumbre, en mi cabeza tenía pensado que saldría, me costó psicológicamente. Todos juntos hemos conseguido que se acabe y estamos disfrutando de una bonita etapa".

Atlético

"Es lo que tiene jugar cada tres días, es lo que queríamos, tenemos dos días para preparar el partido, a ver cómo podemos hacerle daño a un grandísimo rival y sacar un buen resultado".