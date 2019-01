Setién: "Kalinic es bueno; seguro que con nosotros lo haría bien"

Además de la eliminatoria copera ante el Espanyol, Quique Setién también ha repasado la actualidad del mercado verdiblanco. El técnico ha elogiado a Kalinic, una de las opciones que maneja la dirección deportiva para reforzar la delantera, como ha informado hoy este periódico, a la vez que ha asegurado que cuenta con Sanabria para el partido de mañana, pese a que al delantero lo esperan el viernes en Génova para pasar el reconocimiento médico.

Sanabria

"Mientras el jugador esté conmigo lo voy a utilizar si entiendo que puedo emplear. Que esté mentalmente dispuestos a afrontar el partido, y Sanabria es uno de ellos. Viajará y luego veremos lo que pasa. Las situaciones que se barajan en los medios no las contemplo. Me dedico a trabajar a los jugadores que tengo, que no son muchos, mientras ellos tengan la disposición de estar ahí. Ninguno me ha dicho nada, no está claro que se vaya a marchar".

"El asunto de los goles, esperábamos un poco más de él. En todo lo demás que le pido, que se comprometa de verdad, lo ha hecho bien, según nuestro entender. Ha tenido sus momentos, ha hecho cosas, ha jugador porque entiendo que es el que mejor estaba para jugar".

Kalinic

"A mí me encantan todos los buenos futbolistas. Es bueno, lo es. Me encanta como otros muchos. Seguro que con nosotros lo haría muy bien, seguro. Y si me tengo que quedar con los que tengo, también. Lo que haya, feliz de la vida. Optimista en que van a dar un gran rendimiento los que están y los que vengan".

Refuerzos

"No es que apriete, las circunstancias son las que son. No tenemos un saco en el que meter y sacar el dinero. Hay que hacer las cosas con sentido, todo el mundo quiere fichar, pero nadie trae el dinero. Hay cosas que no te puedes saltar a la torera. Hay jugadores que quieren estar aquí, y quizá lo mejor es tomar una salida... Si no quieres marcharte, no pasa nada. Hay que ver las cosas con conocimiento, no es fácil tomar decisiones cuando no tienes dinero para tomarlas. Siempre me amoldo a lo que tengo, y soy feliz. El club y yo estamos en comunicación para ver lo que se puede hacer y no. Vamos avanzando, tratar de no complicarte, ni pensar que esto se va a caer. Hay futbolistas de la cantera que nos han dado mucho y tengo a cuatro chavales que nos van a dar mucho si tienen que jugar. Hay que ir con calma, esperar y lo que el club pueda avanzar sin ponerse una soga en el cuello en lo económico".

Boateng

"Me pasmo del atrevimiento de algunos medios, no me ha llamado nadie del Barcelona. Pero esto es así, si me queréis hacer caso. Me parece un fichaje extraordinario, el tiempo que estuvo con nosotros en Las Palmas nos dio muchas cosas. Es un jugador comprometido, un gran futbolista. Creo que ha hecho un gran fichaje".