El Leganés, un incómodo contrincante en Butarque

Huyendo de la zona de descenso tras su victoria de la pasada jornada en Vallecas, el Leganés de Mauricio Pellegrino, próximo rival del Betis, está basando su recuperación en los encuentros que disputa en Butarque. 17 de sus 26 puntos los ha sumado como local, condicuión con la que sólo ha perdido un partido, el disputado en la jornada cuarta ante el Villarreal (0-1) el pasado 16 de septiembre. Desde entonces, el conjunto pepinero permanece invicto a pesar de que lo han visitado equipos como Barça (2-1), Atlético (1-1) o Sevilla (1-1), lo que demuestra esa solidez en su estadio.

"Estamos en un momento bueno por varios factores. Tenemos a casi todos los jugadores del equipo bien. Para mí eso es importante. Hay buen clima y estamos trabajando con mucha humildad. Son los cimientos del equipo y me dan ilusión para lo que falta", expuso ayer el preparador argentino en su conferencia de prensa de la semana, en la que también analizó al Betis: "Es un partido importante para nosotros. Porque lo necesitamos, porque todos los partidos son vitales tratando de mejorar lo que venimos haciendo. Yo creo que tenemos que tratar de seguir con nuestra racha. Sabemos que es un rival difícil. Complica a los grandes y a los chicos. Está teniendo uno de los, para mí, mejores momentos del año. Nos enfrentamos a un rival con mucha calidad".

"Cuando un equipo tiene un buen momento es por muchos factores. Tienen buenas individualidades, gran sentido de equipo, su juego colectivo es bueno, defienden bien porque son compactos, son agresivos cuando van arriba y tienen pegada en momentos puntuales. Eso se consigue con trabajo, con repetición, con defender una idea. Se consigue por muchos aspectos y mucho trabajo. Por algo está en ese momento", agregó Pellegrino sobre las virtudes del equipo heliopolitano, del que apuntó que no cree que le afecte el cansancio por estar disputando la Copa del Rey: "Con equipos de tanto nivel, es difícil poder evaluar esa situación. Lo que sí, cuando uno tiene muchos partidos es más complejo prepararlos que cuando tienes menos. Teóricamente. Hay equipos que están más acostumbrados a jugar asiduamente como el caso del Betis. Viene de jugar Europa League y la Copa, haciéndolo bien. Tienen mucho nivel en su plantilla. Ves los que no juegan y ya son de mucha garantía. De nuestro partido al próximo tienen mucho espacio. No creo que sea una gran dificultad".

También respondió Pellegrino a los que acusan a su equipo de no querer el balón, una circunstancia que será una de las claves de su duelo ante el Betis. "Una cosa es lo que se ve en el campo en un partido particular. Yo no estoy de acuerdo con que no nos gusta el balón. No estoy de acuerdo con eso. Es una discusión en la que no quiero entrar. Hay que respetar a cada uno a su manera. Bastante tenemos nosotros con lo nuestro como para hablar de los demás. Respeto todos los estilos. Cada uno lo hacemos lo mejor que podemos con nuestras posibilidades, respetando siempre a los adversarios", señaló.