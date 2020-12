Pellegrini: "El espíritu que muestra el plantel nos llevará adonde queremos"

Manuel Pellegrini realizó un análisis mesurado y quizá algo optimista sobre la respuesta del Betis, si bien reconoció que hay un problema estructural con los goles encajados que pueden fundamentarse en el "exceso de confianza".

El entrenador del Betis comenzó recordando que, antes de que el Levante se fuera en el marcador, su equipo tuvo opciones de marcar. "Nos faltó algún último pase, el tiro de Nabil (Fekir) en el poste, Juanmi tuvo un mano a mano con el portero. Aitor (Ruibal) tuvo otro mano a mano con el portero y no las convertimos. Y por otro lado apareció Morales, hizo un golazo en el segundo, sobre pique la clavó en el ángulo. El tercer gol lo hace en la misma posición. Hay un déficit ahí, debemos estar en el área con las marcas más tomadas. Y terminamos el primer tiempo con un marcador que no refleja lo que sucedió".

En su análisis, distinguió la respuesta tras el descanso y destacó la faceta ofensiva. "El segundo tiempo fue parecido, hicimos dos goles, creamos varias ocasiones más, pero la primera vez que llegaron ellos la convirtieron. Así que mientras que no arreglemos esa cantidad de goles que concedemos, no con muchas ocasiones en contra, porque si me dicen que Joel hizo un gran partido sacando cuatro o cinco ocasiones de gol a lo mejor puedo entender eso, pero no creo que haya tenido ninguna participación importante y nos vamos con cuatro goles en contra. Hicimos tres, que me deja muy conforme con la parte ofensiva. Pero al final no conseguimos el resultado".

Pellegrini no quiso enviar un mensaje apocalíptico. Así respondió cuando se le preguntó si se ve con fuerzas para revertir la situación y hallar soluciones. "Yo no confundiría los términos. Primero, el equipo está en la mitad de la tabla hacia arriba, independientemente de que hayamos perdido hoy. En segundo lugar las soluciones se buscan solamente con trabajo. Y en tercer lugar el equipo muestra un espíritu importante durante todo el partido buscando soluciones tanto ofensivas como tratando de conceder menos goles. Hay que seguir trabajando, tratando de eliminar los errores personales y no pensar que con el equipo en la fecha 16 en un lugar, si no bueno, tampoco malo, que vamos a hacer mucho de lo que estamos haciendo en estos momentos. Creo que debemos mejorar y que podemos mejorar en base al trabajo".

Sin portería a cero, el Betis no gana y no sólo eso, sino que es castigado con muchos goles encajados. Ahí sí mostró algo de autocrítica. "Debemos cubrir antes los espacios, no creer que el compañero va a fallar, corregir fallas... Es un problema estructural, de errores por exceso de confianza. Tenemos que mejorar en ese aspecto sin ninguna duda. El segundo gol de Morales es un golazo. No todos son errores, pero tiene que haber alguna explicación por la cual llevamos 30 goles en estos 16 partidos".

El regreso de Canales es la única buena nueva de la derrota ante el Levante, por lo que transmite al equipo. "Sergio es un gran profesional, siente la profesión de esa manera. Es un jugador muy importante para nosotros, por suerte lo hemos recuperado en esta fecha. Poco a poco va ir aportando lo que él puede aportar, como demostró hoy en estos 30 minutos. Yo creo que a este equipo lo único que no se le puede reprochar es su espíritu, creo que luchamos hasta el minuto 90 para darle vuelta a la situación... Nos creamos situaciones, no las convertimos y con muy poco nos hacen goles... No hay otra manera que seguir trabajando y dentro de eso, Sergio es muy importante".

Levantar el ánimo ante el derbi: "El derbi motiva por sí mismo, motiva solo, independientemente del resultado del partido anterior. Ha sido un partido en el que el equipo ha mostrado muchísima fortaleza anímica para levantar el marcador y luchar para el final y eso habla del ánimo del equipo para afrontar el partido ante el Sevilla... Estamos más abajo de lo que quisiéramos en un campeonato muy cerrado y no creo que haya ningún problema en ese aspecto por ahora".

Los cambios de Fekir y Guido con tiempo por delante: "Con 4-1 abajo eran dos jugadores apercibidos y teníamos los recambios para seguir haciendo un buen partido. Yo acepto la crítica cuando nos hacen cuatro goles, pero el equipo hizo goles tras los cambios, y creó ocasiones para hacer más. Diego Lainez y Paul entraron con muy buena predisposición. El espíritu que demuestra el plantel nos va a llevar adonde queremos".