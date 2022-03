La Liga y una normalidad no deseada

Jornada la vigésima séptima que fue como un canto de retorno a la normalidad. Quiere decirse que con la incorporación de dos de los habituales al Territorio Champions, LaLiga toma una imagen semejante a la de siempre. Y en este reajuste de la tabla, la víctima fue el Betis, que cayó ante un Atlético de Madrid que va pareciéndose al que logró el último título liguero, a la vez que el Barça, aliado con el VAR, también vuelve por donde solía.

Con el Real Madrid ya como virtual campeón, la tabla se pone que arde en las alturas y en los sótanos. Interesantísima edición liguera con la incorporación de Barça y Atleti al ceremonial con el Betis ya únicamente pendiente de los ladridos que llegan de popa. Los nuestros no tuvieron una buena jornada y lo cierto es que el calendario y su densidad lo están soportando mal que bien. Pues si el empate en Vitoria fue un fracaso, caer en casa ya me dirá.

Aunque fuese ante el vigente campeón, la derrota del Betis tuvo mucho que ver con afrontar el compromiso sólo setenta y dos horas después de conseguir plaza en el ilusionante 23-A en la Cartuja. Mucho se han cargado las tintas de la derrota en la mala actuación de Víctor Ruiz, un buen defensa cuando está arropado y bastante discreto cuando queda mucho campo a sus espaldas. Tanto en el derbi como antier, el catalán y su lentitud quedaron retratados.

Aunque parece que la cita de Vitoria fue hace una eternidad no estaría de más recordar lo mal que funcionó la tropa de Lopetegui. Pudo hasta perder ante los babazorros, pero la verdad es que el empate que sacó tiene mucho de derrota. En fin que la jornada tuvo tintes de catarsis y que no parece que los mejores días ligueros para los nuestros estén por llegar. Y como esto no para, ese Betis superviviente único en las tres competiciones, mañana otra vez a escena.