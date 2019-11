El Betis no atraviesa por un buen momento, es decimoséptimo en la clasificación, pero dentro de esa oscuridad hay un haz de luz que a base de goles está confirmando que la temporada pasada los verdiblancos no tenían un problema con el gol: el 16 de Heliópolis, Loren.

Los tantos del delantero marbellí están fulminando los argumentos que defendían que el último curso el cuadro bético carecía de pólvora, cuando se está demostrando que todo era una cuestión de un estilo de juego encorsetado que no beneficiaba al actual goleador bético, a lo que hay que unirle la falta de confianza por parte del por entonces entrenador, Quique Setién, que apostaba por Tony Sanabria antes que por este artillero que en las 13 jornadas que se llevan disputadas está siendo una de las pocas noticias agradables en el Betis.

Loren responde con goles a la confianza que Rubi le está dando, al contrario que el curso pasado

Loren suma en lo que va de Liga 8 goles y una asistencia en 12 partidos, con una media realizadora de un tanto cada 109 minutos, sólo superado por Benzema, Pichichi en estos momentos, y empatado con Gerard Moreno y Messi en la segunda posición. El estilete del Real Madrid lleva 9 goles y tres asistencias en 11 partidos, haciendo un gol cada 105 minutos; el punta del Villarreal suma 8 tantos y tres asistencias en 13 partidos, con una media de un tanto cada 133 minutos; y la estrella argentina del Barcelona acumula 8 goles y cuatro asistencias en siete encuentros con una media de un tanto cada 67 minutos. Estos datos reflejan la importancia y el protagonismo que Loren está teniendo en LaLiga, creciendo con respecto al curso anterior, donde hizo 6 goles (más una asistencia) en 33 partidos.

El punta pagó el estilo encorsetado de la última campaña y aprovecha la verticalidad actual arriba

Además, la estadística ofrece también otros guarismos que destacan la importancia de Loren en el Betis, pues tiene una contribución en los verdiblancos de un 53% (whoscored.com), con esos ochos goles de los 15 que el equipo que dirige Rubi lleva en lo que va de campeonato. El actual inquilino del banquillo bético está dándole confianza a Loren desde el inicio liguero, algo que el artillero le está devolviendo a base de goles en el terreno de juego. "Rubi me sorprendió cómo me conocía, había visto vídeos míos hasta en el filial, se ha informado mucho de mi juego, me marcó esa conversación y la confianza que me dio desde primera hora. Siempre me dice lo que tengo que mejorar, eso es bueno, que haya comunicación, a mí me gusta mucho y la confianza me la dio desde que llegó. Todos los veranos salen nombres de delanteros, había que firmar a uno. Hasta que llegó Rubi y me dijo que confiaba plenamente en mí. Cuando llegó Borja yo sabía que podíamos jugar juntos, que podíamos complementarnos si era necesario", comentó Loren semanas atrás en una entrevista en los medios oficiales sobre el preparador catalán.

El atacante bético tiene una contribución de un 53% en su equipo, haciendo 8 de los 15 tantos verdiblancos

Ya sea jugando con Borja Iglesias o como único punta, la verticalidad de los verdiblancos en busca de la portería rival está repercutiendo en Loren, que tras la derrota en el derbi mostró su esperanza y deseo en revertir la situación actual: "Que el resultado no engañe al trabajo que estamos haciendo, se está viendo otro Betis, es el camino a seguir aunque nos vayamos con una dolorosa derrota". Ganas, implicación, compromiso y goles por parte de Loren, que está aportando luz dentro de la oscuridad en la que vive el Betis actual.