Desde Barcelona, Josep Minguella, conocido representante de jugadores y voz autorizada cuando habla del equipo azulgrana, ha colocado el nombre de Loren Morón encima de la mesa como un posible delantero para suplir la baja de Luis Suárez. Desde el Betis, el primero en tomar la palabra ha sido Rubi, quien, en su rueda de prensa previa al duelo con el Rayo, ha asegurado que desconoce cualquier movimiento y que su idea pasa por seguir contando con el marbellí.

"Ni me lo imagino ni lo quiero, lo quiero aquí con nosotros. No sé qué hay de cierto, no me preocupo en exceso. Para un entrendador no es mala señal que jugadores de tu equipos se revaloricen, eso quiere decir que lo están haciendo bien", ha comentado Rubi al respecto de ese presunto interés azulgrana.

También se ha referido el técnico a otras cuestiones del mercado, como la propiedad de Emerson, una cuestión que aclaró ayer Alexis Trujillo, o una posible salida de Tello. "Lo de Emerson es muy claro, es un tema contractual. Tiene contrato con el Betis y si alguien quiere venir a buscarlo tendrá que negociar. Con respecto a Tello, no ha cambiado nada. Sigue con nosotros, se entrena con nosotros y no hay certezas de nada. Se había escuchado el Epsanyol y ahora va Embarba. Tengo ganas de que se acabe el mercado, hemos hecho los deberes pronto y el Betis ha salido beneficado, y luego que a nuestros jugadores, no es que los descentre, pero estas situaciones sí crean ansiedad".

Además, el técnico ha hablado de Guido Rodríguez y su adaptación al equipo. "Está a marchas forzadas, no por adaptarse al club o la ciudad, sino a la idea de juego. Se preocupa por acelerar lo antes posible para estar disponible. Ojalá vayamos pasando rondas y puede jugar mañana u otro día", ha comentado sobre el argentino.