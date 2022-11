Luis Enrique se inclinó por Ansu Fati en la duda final con Borja Iglesias

La lista de 26 elegidos por el seleccionador Luis Enrique Martínez para el Mundial de Catar, tuvo una duda hasta última hora en la elección entre dos delanteros, Ansu Fati o Borja Iglesias, que finalmente cayó del lado del barcelonista por quien dijo apostó "antes que otros".

Ansu Fati es la gran novedad de la convocatoria de Luis Enrique. Ausente en la última porque el seleccionador no le veía con la chispa de antes de su plaga de lesiones y después de haberle citado para verlo de cerca después de su recuperación, pero no concederle minutos por no verle a un nivel competitivo.

Sus últimas actuaciones en el Barcelona cambiaron la decisión final de Luis Enrique, que tomó horas antes de dar la convocatoria, en la noche del jueves.

"Ha sido una de las dudas hasta el último minuto, conozco muy bien a Ansu, apostamos por él incluso antes que otros. Su nivel futbolístico es incuestionable", defendió en rueda de prensa.

"Ha vivido un proceso difícil a nivel personal y futbolístico. Está en proceso de cambio. No vino a la última convocatoria porque no lo veía y en esta he tenido dudas hasta el último segundo", confesó.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "Esta es mi selección y la de mi staff. De miedo no vamos a morir, lo puedo garantizar".➡️ "No hay ninguna duda de lo que vais a ver en la @SEFutbol. Intentaremos controlar el partido, dominar y generar más que el rival". #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/0GjFAhq6Nu — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

Una vez realizada la elección, el objetivo de Luis Enrique es que Ansu muestre su mejor nivel en Qatar.

"El reto es recuperar su mejor versión, viéndole entrenar veré si es posible o no. En su club ha jugado más pero no se ha convertido en un fijo, tiene mucha competencia, pero puede ser un estímulo grande volver a un sitio donde por nivel puede estar. Pero es una duda a despejar que veremos en el Mundial", reconoció.

La ausencia de Borja Iglesias deja a España con un solo 9 puro, Álvaro Morata. Luis Enrique defendió que varios jugadores pueden jugar en la demarcación, incluido Ansu Fati.

"De los ocho delanteros el más nueve es Morata, pero Asensio puede ser falso nueve con muchas posibilidades, Dani Olmo ya jugó en semifinales de la Eurocopa y fue una pesadilla para el rival, Ferran Torres juega en banda, pero tiene gran relación, Ansu puede jugar pro dentro", analizó.

"No me preocupa en absoluto, el nueve es jugadores con el que más conexión tenemos. El perfil es de un jugador que se tiene que asociar bien. No tengo duda que el potencial de nuestros delanteros es alto y me permite diferentes combinaciones", añadió.