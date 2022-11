Luis Enrique, sobre la ausencia de Borja Iglesias: "Uno más uno son dos, había jugadores lesionados"

En su rueda de prensa posterior a hacer pública la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial de Catar, el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, dejó claro que Borja Iglesias no estaba entre sus delanteros preferentes para componer la lista definitiva, y que su citación del pasado 16 de septiembre, aun reconociendo los grandes méritos del gallego, estuvo condicionada por las ausencias: "No me gustaría personalizar en un jugador... Sé la ilusión de los jugadores ante una cita tan importante como un Mundial, pero uno más uno son dos. Hubo jugadores que no han podido venir últimamente a causa de las lesiones, pero ahí estaban quienes podían venir y quienes no".

El propio Borja Iglesias ha reaccionado con elegancia y deportividad a su exclusión de la lista definitiva, y ha colgado un tuit deseando toda la suerte a España en la gran cita de Catar:

La mejor de las suertes a nuestra @SEFutbol en el Mundial de Catar.

Desde ya apoyando a tope. #VamosEspaña https://t.co/kwYsFnQkze — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) November 11, 2022

Mientras, el Real Betis Balompié ha colgado un tuit con la foto de los tres jugadores verdiblancos que aspiraban a entrar en la lista definitiva del Mundial, Borja Iglesias y sergio Canales al estar incluidos en la prelista, y Álex Moreno por los enormes méritos deportivos que viene realizando en la banda izquierda del equipo de Manuel Pellegrini. Junto a la foto, tres iconos: un oso panda, un sombrero de copa de mago y un rayo...

La expedición del Real Betis está pendiente de despegar rumbo a Argentina para iniciar la gira suramericana diseñada por el parón obligado del Mundial. Los verdiblancos abrirán la relación de amistosos el día 13 en Mendoza ante River Plate.