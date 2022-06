Luis Enrique: "Entiendo al aficionado que quiere que vengan Borja y Juanmi, pero yo tengo que escoger a 23"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, explicó las claves futbolísticas por las que no convoca al máximo goleador nacional de LaLiga, el delantero del Celta de Vigo, Iago Aspas, apuntando a la actitud defensiva como principal argumento.

Para Luis Enrique, si un delantero, bien sea extremo o punta, se quiere ganar su confianza, tan importante como el gol es la faceta defensiva. Lo explicó para responder ausencias de algunos nombres como Aspas de sus convocatorias.

"Hay características tipo para todos los delanteros en la selección, sean extremos o nueve. En esta concentración todos pueden jugar de nueve o falso nueve. Tiene que venir a asociarse, a generar superioridades. El rival está condicionado por nuestro posicionamiento y podemos encontrar con facilidad la última línea, con balones rasos", explicó.

"Desde ahí, hay unas condiciones claras que tienen todos los delanteros que convocamos, las exigimos en la selección y algunos en su clubes no las muestran. Si las cumplen vuelven, si no buscamos otra opción. Han de ser el primer defensor, corren como locos cuando no tenemos el balón. Lo tenemos el 70 por ciento mínimo, por lo que deben cumplir con una serie de movimientos y sin balón su actitud debe ser bestial, son los primeros defensores claramente, sin ellos la selección no tendría alto nivel defensivo", añadió.

En ese aspecto en fase defensiva es donde Luis Enrique deja ver que no le convencieron algunos delanteros a los que ya no ha vuelto a citar pese a su buen rendimiento con sus clubes.

"Algunos han venido a la selección pero yo soy el que tengo que escoger y escojo lo mejor para el equipo, no tengo ninguna duda de que esta selección defiende de esta manera gracias a la actitud defensiva de los delanteros. A partir de ahí, entiendo al aficionado que quiere que venga Borja y Juanmi el del Betis y Aspas el del Celta, pero yo tengo que escoger a 23", sentenció.