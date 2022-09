Luiz Felipe: "Durmisi ya me dijo que esta afición es de locos"

Luiz Felipe se va haciendo con un sitio en la defensa del Betis. El internacional italiano fue titular y firmó una gran actuación, entendiéndose bien con Pezzella y corrigiendo uno y otro los errores del compañero.

El central destacó que ante el Villareal fue "un partido muy difícil" y destacó que todo el conjunto estuvo a la altura. "En los últimos minutos defendimos bien, aguantamos la presión y logramos una victoria muy importante", señaló.

Luiz Felipe destacó que poco a poco se va adaptando a LaLiga, el club y la ciudad y que fue muy fácil porque todos le hicieron "sentir muy bien". "Tuve una gran acogida y eso te permite pensar sólo en dejar lo mejor de uno en la cancha", indicó el futbolista, quien se refirió a la hinchada verdiblanca: "En la Lazio Durmisi me dijo que la afición del Betis era de locos. Al entrar en el campo se me puso la piel de gallina. La afición es un jugador más en el campo", indicó Luiz Felipe, consciente de que "no hay tiempo para descansar", porque el grupo ya "piensa en el Ludogorest".