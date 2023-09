Luiz Felipe, agradecido en su despedida del Betis

A pesar de haber jugado sólo una temporada en el Betis Luiz Felipe caló en la afición, que pronto se identificó con su carácter y lo señaló como uno de los líderes del equipo.

El sentimiento era compartido y el central quiso despedirse de los seguidores béticos con un mensaje en las redes sociales. "Hoy quiero tomar un momento para agradecerles de corazón por todo lo que han significado para mí durante mi estancia en el Betis. Desde el día en que llegué fui recibido con los brazos abiertos y un cariño que nunca olvidaré. Su apoyo inquebrantable y pasión por el club han dejado una huella imborrable en mi corazón, afirmó.

"A pesar de haber tenido el honor de vestir la camiseta verdiblanca sólo durante una temporada me siento profundamente unido al club y a esta hermosa ciudad. Quiero agradecer a la directiva por haber confiado en mí y por darme la oportunidad de representar al Betis, indicó el jugador, que dejó la puerta abierta a un reencuentro más adelante: "Aunque mi camino me lleva a nuevos desafíos y aventuras, quiero que sepan que esto no es un adiós definitivo. Quién sabe si en algún momento del futuro nuestros caminos pueden cruzarse de nuevo. Mientras tanto, llevaré conmigo los recuerdos y el afecto que compartimos. Gracias por todo lo que han hecho por mí y por el Betis.

Luiz Felipe se marcha al Al-Ittihad por 22 millones más otros tres en variables. La campaña pasada disputó 30 encuentros en todas las competiciones y en este curso había sido titular en los cuatro primeros partidos del Betis en la Liga.