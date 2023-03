El United quiere hacer las paces con su afición ante el Betis

El Manchester United fue vapuleado por el Liverpool este domingo (7-0) en Anfield y la plantilla se conjura ahora para lavar su imagen el jueves ante el Betis en la ida de la eliminatoria de los octavos de final de la Europa League.

"Nuestro rendimiento ha bajado claramente desde que ganamos la Carabao Cup. En los últimos dos partidos no hemos sido como antes. Necesitamos encontrar cosas buenas. Lo estábamos haciendo antes y tenemos que traerlas de regreso, porque esto duele mucho y es inaceptable lo que hicimos en esa segunda mitad en Anfield", indicó Luke Shaw, lateral del conjunto inglés, consciente de que hacer olvidar tal afrenta pasa por el próximo encuentro: "No podemos permitir que un resultado descarrile nuestra temporada, porque creo que estamos en un muy buen lugar. Éste es un obstáculo que debemos superar. Nosotros, como equipo, lo superaremos. Creo que nos recuperaremos positivamente el jueves contra el Betis. Estoy seguro", declaró el futbolista, quien concluyó incidiendo en la suma importancia del choque europeo: "Debemos hacer las paces con nuestra afición, reconciliarnos con ellos el jueves. Estarán allí para apoyarnos y daremos todo en ese partido contra el Betis".

En la misma línea se expresó el capitán del Manchester United, el portugués Bruno Fernandes, quien admitió que la plantilla admitió siente "mucha rabia" tras la derrota ante el Liverpool. "Ese partido no define a este equipo, no puede definir a este equipo. Al menos para nosotros. Puede que lo defina para otros, pero no para nosotros. El camino aún es largo", aseguró el internacional portugués, seguro de que "todavía hay mucho por conquistar".

Sin embargo, reconoció que los jugadores del United sienten "mucha tristeza, mucha rabia". "Perder el partido en casa ante un rival ya es malo, perder de esta manera es aún peor", aseveró, por lo que cree que el conjunto inglés debe "dar una respuesta inmediatamente" este jueves. "No hay mucho que decir en momentos así. Hay que dar una respuesta inmediatamente el jueves, en una competición diferente, pero no hay nada que decir. Tenemos que seguir adelante", recalcó.