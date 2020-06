Nuevo tropiezo del Betis encajando un tanto en una acción a balón parada, esta vez con una jugada de estrategia, en la que el rival remató al borde del área chica. La defensa otra vez en el punto de mira y Mandi fue uno de los encargados de analizar en zona mixta la situación del equipo. "Nos cuesta ganar. No salimos bien en el partido y encajamos el 1-0 pronto. Después reaccionamos jugando con más ritmo y tuvimos ocasiones para empatar, pero no lo logramos. Hemos hecho, salvo el gol encajado, el partido que queríamos, creando peligro en el área rival, pero el fútbol es marcar y no encajar goles y no estamos acertados", indicó el central.

El argelino, sin embargo, cree que el grupo está unido y superará esta crisis de resultados: "No he visto un equipo que se rinde y que se deje ir. Lo intentamos hasta el final, pero no salió bien y estamos muy decepcionados". El central argelino tiene claro que ahora "hay que ser positivos y pensar en ganar al Espanyol". "No hay que creer que nos da igual todo. Somos conscientes de que no estamos donde deberíamos e intentamos cada partido reaccionar".

En la misma línea se expresó Emerson. "Nos cuesta entrar en los partidos. Llevamos tres y ninguna victoria, pero hay que seguir trabajando con la cabeza tranquila, porque ahora afrontamos un encuentro importantísimo en casa que hay que sacar adelante", señaló el brasileño, que añadió: "Tenemos ocasiones, pero hay que meterlas. El rival necesita una jugada para marcar y nosotros muchas".