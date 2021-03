Pellegrini: "Quiero cumplir los tres años de mi contrato y hacer algo importante en el Betis"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una entrevista en Radio ADN de Chile, donde repasa su carrera y su actual momento en el cuadro verdiblanco.

Temporada actual en el Betis

"Por aquí andamos tranquilos. Hemos logrado remontar en una temporada muy irregular en su primera etapa. Desde diciembre, llegaron los buenos resultados, pero todavía queda la recta final, la más importante. Ojalá nos podamos clasificar para Europa el próximo año".

De su pasado al presente en el Betis

"Estoy en un buen momento. El mismo que en cualquier etapa, porque la exigencia hacia mí mismo es la que ha hecho que lleve casi 22 años trabajando en el extranjero. Después de conseguir ganar la Liga inglesa y la Copa, tuvimos la suerte de firmar las mejores temporadas en las historias de Villarreal y Málaga. Vamos a intentar hacer algo importante en el Betis también. Con el Real Madrid, firmamos 96 puntos, aunque desgraciadamente no pudimos ganar ese título. Puede ser que, avalado por mi trayectoria, uno sienta que ya se realizó, pero todavía tengo ilusión para afrontar un desafío nuevo".

Entrenar en Chile o a la selección chilena

"Por supuesto que la Universidad de Chile es especial para mí. Fui hincha de chico. Terminando el colegio, ya dije que quería ser profesional y jugar con la 'U'. Me fui con casi 500 partidos a mis espaldas. Eso te marca. Pero veo difícil dirigir a algún equipo no ya en Chile, sino en Sudamérica. La selección chilena, en el momento que estuve más cerca fue cuando fue presidente Arturo Salah, un hermano para mí, muy capaz. Siempre fui reticente, porque no me gusta el trabajo de selección. Me gusta competir semana a semana. Con la selección se trabaja cuatro fines de semana al año, cuando llegan los jugadores de Europa, a los que hay que convencer con palabras y competir cada dos años si clasificas para Copa América o Mundial. La de Chile sería la única que dirigiría".

Su mente en el Betis

"Existe una edad cronológica, cuando uno nació, y biológica, según uno se exige. Voy a terminar ojalá estos tres años con el Betis y ya veremos en el futuro dónde estamos yo y el fútbol chileno. No se trata solamente de dirigir a la selección, sino de entregar tantos años de experiencia en el fútbol internacional; me gustaría trabajar para un desarrollo globalizado si es que está la directiva adecuada".

Sistemas de juego

"El fútbol ha ido evolucionando mucho, empezando por la formación del jugador y luego la parte táctica. Va todo condicionado a que el jugador debe ser más técnico para jugar lo más rápido posible, decidiendo con precisión en 1-2 toques. Cada vez se tiene menos el balón en los pies, por lo que se hace cada vez más difícil y son pocos los que marcan la diferencia".

El VAR

"Mejora el fútbol. A lo mejor somos demasiado exigentes. Después está cómo se aplica, porque ves a los árbitros a 3 metros y el VAR les hace cambiar de opinión. Nos va a tomar un tiempo que haya justicia para todos igual. Ojalá sea para hechos que aclaran dudas. Hay jugadas en las que el VAR debe dejar de intervenir salvo que haya errores manifiestos. Espero que en el futuro el árbitro esté por encima de la autoridad del videoarbitraje".