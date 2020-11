Mendilibar: "Si el Betis empieza perdiendo se puede poner nervioso"

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha indicado en su conferencia de prensa previa al duelo con el Betis, que su equipo tratará de adelantarse en el marcador para generar nervios en el equipo verdiblanco después de la goleada encajada en Bilbao.

"Vienen de un mal resultado e imagino que estarán un poco pendientes de no encajar goles. Y sobre todo, trabajar mentalmente, buscarán hacerse fuertes con un partido en casa", ha comentado el técnico armero, que espera un Betis diferente al de años anteriores: "Ellos han cambiado un poco. No asumen tantos riesgos como en temporadas atrás. Su juego nos puede beneficiar porque nos da la oportunidad de apretar. Pero para eso tenemos que ser un equipo corto. Tenemos que hacer méritos para poder ganar".

Además, Mendilibar ha señalado cuál puede ser una de las claves del encuentro. "Sería importante ponerse por delante en el marcador. Si empiezan perdiendo puede ponerse nerviosos y precipitar. Aunque sabemos que los noventa minutos van a ser duros", ha afirmado el entrenador vasco, también espera que su equipo mantenga su buena dinámica de resultados como visitante: "Tenemos que tratar de hacer un encuentro bueno y tratar de seguir un poco la dinámica fuera de casa, en la que estamos puntuando bastante, y que no sea como en el último partido en Huesca, donde creo que no merecimos el punto que sacamos. Quiero ver al Eibar del último encuentro, frente al Getafe pegamos dos palos e hicimos varias ocasiones. Ha habido partidos, incluso en los que hemos puntuado, que no hemos hecho ocasiones de gol. Eso no me vale. Si hacemos ocasiones haremos goles con mayor facilidad".

Mendilibar, además, ha opinado que el juego del Betis beneficia al Eibar, dado que le da "la posibilidad de apretar", si bien ha advertido de que los armeros tienen que lograr que no "haya mucha distancia entre la línea de delanteros y la defensa", pues de lo contrario "lo normal es perder".

Un viejo conocido de la afición bética, el japonés Takashi Inui, regresará al Benito Villamarín, ya que Mendilibar ha anunciado que estará en la convocatoria y tendrá la posibilidad de "jugar de titular o tener minutos, porque es un futbolista que al equipo le viene bien". También ha lamentado Mendilibar la ausencia del goleador Kike García. "Su baja trastoca porque es el delantero que más minutos ha jugado y más goles ha hecho. Pero para eso tenemos las plantillas. Es ahora cuando tiene que reforzarse el equipo. Cuando falta gente los equipos se tienen que hacer fuertes", ha señalado.

Por último, Mendilibar se ha referido también al hecho de haber cumplido ya 200 partidos en Primera División con el Eibar, un dato que, según ha comentado, no es "circunstancial" y es debido a que "algo se hará bién". "Yo ya he vivido en mis carnes que si no salen bien las cosas nadie duda en echarte", ha zanjado.