Mestalla recibe un cruce de estilos

Tras esa incomoda pausa liguera que siempre se produce al inicio del campeonato, por más que en el Betis haya sido una dulce resaca del derbi durante 15 días, el equipo dirigido por Quique Setién se cita hoy en Mestalla con uno de los gallos de la categoría. Con sólo dos puntos en tres jornadas, este Valencia de Marcelino García Toral acude ya con ciertas urgencias para este duelo con un Betis que quiere medir su potencial ante uno de los favoritos para ocupar una plaza de la Liga de Campeones.

Tanto los verdiblancos como el cuadro ché superaron sus expectativas la pasada temporada e incluso, al menos en sus presupuestos de gastos, han dado un paso adelante este año para esas aspiraciones de repetir competición continental. Eso sí, los estilos de ambos conjuntos, como los pensamientos de sus entrenadores, son bien diferentes y eso se pondrá en escena hoy en Mestalla.

El Betis de Setién puede presumir hoy de haber conseguido una identidad propia, más allá del sistema de juego por el que se decida su entrenador. El afán de este Betis pasa por ser protagonista con el balón en cualquier escenario, algo que gusta a su gente, aunque no siempre sea decisivo. Al fútbol se puede jugar de muchas maneras y todas las fórmulas son validadas por el resultado final, o si no que se lo pregunten a Francia en el pasado Mundial o al Atlético en esta última década en la que se ha metido en la pelea con los dos grandes.

El Valencia de Mateu Alemany, ese enemigo íntimo de Lorenzo Serra Ferrer aunque guarden las formas, apostó por Marcelino para volver a la zona noble de la Liga y el asturiano lo consiguió con una idea de fútbol distinta a la del Betis. Quiere también ser actor principal del partido, sobre todo cuando juega en Mestalla, pero este Valencia dispone su ataque de una manera más vertical y sintiéndose cómodo con los espacios.Con ese estilo propio, los de Marcelino doblegaron dos veces al Betis de Setién la pasada temporada, en una demostración de que ese fútbol efectivo que es tan válido como el de toque que distingue a los verdiblancos. Si en Heliópolis le endosaron seis goles para empezar a desinflar el globo bético, en la vuelta en Mestalla exhibieron aún más su pragmatismo para vencer por 2-0 tras aprovechar sendos errores de la zaga heliopolitana, con lo que Setién se mide a uno de los tres equipos ante los que salió perdedor la pasada temporada.

Juego Los verdiblancos querrán dominar la pelota ante un Valencia que también pretende ser protagonista pese a jugar mejor con espacios

No ha comenzado el Valencia con el mismo nivel que exhibió el pasado año, sobre todo en el apartado defensivo. Ha insistido Marcelino a sus jugadores para recuperar esa solidez que se presentó como uno de sus puntos fuertes, después de que en las tres primeras jornadas le hayan creado más ocasiones de gol de lo acostumbrado. Quiere el técnico asturiano que su equipo se desenvuelva mejor cuando no domine la pelota, una situación que debe acrecentarse ante este Betis que busca el balón como método para asentarse en el campo.

No se esperan demasiados cambios en el once de Setién, pese a que esta temprana pausa liguera por los compromisos internacionales genere cierta incertidumbre en los rendimientos de los jugadores, sobre todo de aquellos que han soportado horas de avión. Precisamente, el preparador cántabro contará con la ausencia de William Carvalho, lesionado en su compromiso con Portugal, lo que debería otorgar una oportunidad a Javi García en el pivote, por más que el muleño se cuente más como un central de la plantilla bética. Además del centrocampista, Joaquín sería la otra novedad en el once, después de que estas dos semanas de trabajo le hayan permitido afinar su puesta a punto. La ausencia de última hora de Feddal será cubierta por Sidnei, quien ya dejó buenas sensaciones en su estreno ante el Sevilla, mientras que en el carril diestro Setién seguiría contando con Tello.

Rival Marcelino ha insistido para mejorar el balance defensivo, uno de sus puntos fuertes la pasada temporada

Con más dudas en su alineación comparece Marcelino. Sin victorias en la Liga, el entrenador valencianista aseguró ayer que contará con sus mejores futbolistas para medirse al Betis, ante esa necesidad de sumar tres puntos que relajen el ambiente en torno a su equipo. Necesita Marcelino mentalizar a sus jugadores de la importancia de la Liga para no caer en el error de esos conjuntos que centran sus esfuerzos en la competición continental y que acaban perdiendo competitividad en el torneo doméstico. Así, jugadores como Rodrigo o Gayà, que vienen de actuar con la selección española, apuntan al once para aprovechar, sobre todo en el caso del delantero, su excelente momento de forma.

Ya no es Mestalla ese estadio maldito para los verdiblancos, después de que hace dos años Rubén Castro con sus goles de trajera los puntos hacia la capital hispalense, pero sí supone una prueba de nivel para este Betis de Setién, que quiere volver a codearse con los grandes con ese estilo propio que tanto lo diferencia.