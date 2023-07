Miranda y su renovación con el Betis: "Todo indica que seguiré en el equipo de mi vida"

Juan Miranda dio un paso adelante el curso pasado para cubrir el puesto de titular que dejó Álex Moreno con su salida al Aston Villa. Agarró su sitio en el once inicial y, pese a la timidez del inicio, demostró que le ha llegado el momento para asentarse en el lateral izquierdo del Betis. Acaba contrato en 2024 y la entidad heliopolitana, consciente de la progresión del futbolista, ya tiene encarrilada su renovación.

El de Olivares anda concentrado con la sub 21, con la que buscará las semifinales del europeo de la categoría en el duelo de cuartos de final contra Suiza. En El Partidazo de Cope aseguró que su agente "está hablando de ello con el club, pero está un poco en pausa porque ahora estoy centrado en esto y después me iré de vacaciones", indicó sobre su renovación.

"Estoy donde quiero estar, el Betis es el club de mi vida", sentenció Miranda, que añadió: "Me queda un año, pero soy feliz, en mi ciudad; y ya se hablará cuando acabe este torneo. Mi gente habló de la renovación antes de venir al Europeo, pero ahora está en stand bye, aunque todo indica que seguiré porque estoy en el equipo de mi vida".

Miranda ya no podrá ocupar ficha del filial y tendrá que abandonar el dorsal 33. ¿Cogerá el 17 de Joaquín? "¿Llevar el 17? tampoco quedan muchos números libres, o lo cojo o me quedo sin ficha. Seguramente sea para Rodri o para mí, pero hay que pedirle permiso a Joaquín, pero para mí sería un orgulllo para llegar a ser un 2% de lo que ha sido nuestro capitán", dijo entre bromas antes de afirmar: "No me da miedo llevarlo, es un privilegio".

El futbolista bético admitió que "es un orgullo ser un ejemplo para los niños" al tiempo que bromeó sobre la relevancia que ha adquirido en su pueblo, Olivares: "Aún no tengo ninguna calle o plaza a mi nombre, yo creo que el alcalde es sevillista".