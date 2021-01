Noche de gozo grande bajo la niebla

Sufriendo bajo la niebla, con lances de apariencia fantasmagórica, el Betis se metió en cuartos de final gracias a que Canales enderezó una noche muy torcida y que, al fin, Borja Iglesias respondió a las expectativas abiertas con su fichaje. Un partido necesitado de prórroga y de variadas alternativas que empezó muy bien para la Real y que acabó con fiesta grande en Heliópolis... de haber sido posible la fiesta en este tiempo tan triste.

La partida empieza con el Betis queriendo la iniciativa y con la Real esperando ese error que en los locales rara es la vez que falta a lista. Juega el Betis con soltura y en el primer error de la zaga bética, que en esta ocasión lo protagoniza Montoya se aprovecha Oyarzabal. Se trata de una pérdida de balón con su equipo saliendo en ataque, algo que un futbolista que se precie nunca puede perpetrar. Y con todas las espaldas desguarnecidas y Joel sin saber a dónde va acaba en gol.

Otra noche cuesta arriba para este Betis que ni en sus mejores momentos del curso se deja de tarugadas como ésa. Facilidades que cuestan carísimas y que facilitan que un equipo mejor parezca infinitamente superior. Porque es que a partir de ahí, todo lo que el Betis genera acaba en tres cuartos de campo rival. Y así se llega al descanso, primando la sensación de que está más cerca un gol donostiarra que un empate, pues si alguien tiene cierto dominio de las áreas es la Real.

Lo que acaecerá después es una película diametralmente opuesta. La Real se queda con diez y el Betis no lo aprovecha hasta después de la expulsión de Sanabria. Lo que no logra con once lo consigue con diez, marca Canales, prórroga habemus y ahí surge Borja para hacerse perdonar tantas frustraciones como originó. Y todo bajo una densa niebla que le dio al partido un toque extraño a través de una hora en que se intuía más que se veía, pero pasó el Betis y punto.