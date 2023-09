Ojalá no sea un baño de realidad

DURÍSIMO correctivo el sufrido por el Betis en la Montaña Mágica a través de un primer tiempo más que digno y un segundo en el que fue arrasado por la máquina barcelonista. Una manita irremisible en un partido plagado de circunstancias desfavorables para la causa verde, blanca y verde más una plaga, la de lesiones, que se incrementa a diario, la última la de Rui Silva, retirado en el descanso y suplido por el novato Vieites.

Ciertas dosis de sorpresa cuando sale a la luz el proyecto de Pellegrini en esta visita al campeón. Pero es sólo hasta cierto punto y sólo basta conocer al chileno para que estas cosas no sorprendan. Por ejemplo, nunca tira de internacionales que vienen de jugar con su país y esto se repite con contumacia. Y aparece un Betis que le planta cara al coloso, pero sin que concrete lo que crea. Por su parte, el Barça aprovecha cuanto tiene para colocar el 2-0 a la media hora de juego.

Es un Betis que no tiene la pelota, pero que ha apurado al milagrero Ter Stegen en un trío de intervenciones trascendentes, sobre todo una a Willian José a quemarropa al filo del intermedio. El Betis apenas se tambalea con los goles de Joao Félix y de Lewandowski, pero surge el pánico cuando Rui Silva reclama atención médica. Y se llega al descanso sacando un córner más sobre el portal blaugrana, mientras empieza a calentar el muy esperado Ez Abde.

Ya no está Rui Silva y sí Abde, pero el segundo tiempo será de nítido color azulgrana, claro que también tuvo ocasión Ter Stegen de demostrar quién es. ¿Fue un baño de realidad? Bueno, según se mire, pero ir a la guarida del campeón con gente que se estrenaba en la categoría y que el portero sea de los más destacados del rival dan opción a no caer en pesimismo. Pero entre unas cosas y otras, plaga de lesiones incluida en primer lugar, el asunto no da para deprimirse.