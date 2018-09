Atenas, primera estación

No debe afectar al equipo el ambiente que se respirará en el Karaiskakis, un estadio donde los aficionados locales suelen ofrecer una espectacular, algunas veces quizá exagerada, grada de animación. A ese empuje se agarra Olympiacos cada año que disputa competición europea, en el que siempre se muestra como un equipo más fiero como local. Tras comenzar con un pleno de puntos en la Superliga, Pedro Martins quiere también darse un alegrón. Aunque este Betis remozado pretende que Atenas sea sólo su primera estación en una larga travesía europea.

Otro punto positivo del duelo en la capital del Turia pasó por el éxito del planteamiento de Setién en cuanto a las rotaciones iniciadas. Con un calendario cargado de partidos, el entrenador quiso dejar claro a su vestuario que todos los jugadores serán importantes en estas próximas semanas y que todos podrán entrar en el equipo si se lo ganan en el césped. Únicamente Joel Robles, una de las incógnitas para hoy, y Javi García quedan por estrenarse, después de que Sergio León y Lo Celso ya lo hicieran en Mestalla.Precisamente, el argentino podría ser una de las sorpresas en el once. Con apenas un entrenamiento con el equipo, Lo Celso demostró que este fútbol del Betis le viene a la perfección, de ahí que tenga opciones de aparecer en elonce, aunque dependerá del estado físico de Guardado y Canales.

No será tampoco un encuentro más para Quique Setién. Tras una trayectoria como entrenador en equipos modestos, el cántabro se estrenará como técnico europeo en esta vuelta del Betis al continente, un aliciente añadido a un duelo que se antoja más importante que lo que suele ser un debut en la fase de grupos. La teórica debilidad del Dudelange luxemburgués deja a Milan, Olympiacos y Betis como los favoritos para repartirse las dos plazas que dan acceso a los dieciseisavos de final, por lo que cada duelo directo entre estos tres equipos posee una importancia mayor. Un triunfo verdiblanco en tierras griegas significaría un paso de gigante para las aspiraciones europeas, tanto por lo que conlleva comenzar ganando como por dar un golpe en la mesa en la casa de un rival que pretende lo mismo que los heliopolitanos.

Este Betis respira distinto. Desde sus dirigentes a su entrenador pasando por la plantilla, el discurso de la mediocridad quedó ya aparcado, al tiempo que el nivel de su plantilla ha crecido de manera exponencial en apenas año y medio. El regreso a la Liga Europa que tendrá hoy en el Giorgios Karaiskakis de Olympiacos será un escalón más en ese salto hacia delante que el club verdiblanco pretende continuar, aunque la cita será especial. Siempre lo es disputar un partido de competición continental y más aún cuando se atisba que no es un logro circunstancial sino la recompensa al excelente trabajo del pasado año.

Quejas por el estado del césped y adaptación al nuevo esférico

El Betis se entrenó ayer, como era su deseo desde un principio, en el escenario del encuentro y no en la ciudad deportiva de Olympiacos como llegó a ofrecer el club griego para evitar que se pisara un césped en malas condiciones. De hecho, Quique Setién se quejó en su conferencia de prensa sobre el estado del terreno de juego, que inspeccionó nada más llegar al estadio. "Acabo de venir de verlo y no está en buenas condicione. Se nos han delimitado unas zonas para hacer el entrenamiento, para nosotros es muy importante que el terreno esté bien. La hierba estaba alta, supongo que la cortarán y regarán para que mejore, y trataremos de adaptarnos. Esperábamos un campo en buenas condiciones y no es el caso", comentó Setién, con el gesto contrariado por ese imprevisto que puede perjudicar a sus jugadores. Al Betis le gusta mantener la posesión del balón, tocar y tocar en muchos momentos del juego, con lo que un césped irregular dificultaría ese objetivo. De la misma forma, el balón utilizado en la Liga Europa, distinto al del camponato liguero, tampoco ayudará a los verdiblancos. Más ligero que el habitual de la Liga, la plantilla verdiblanca también deberá adaptarse a sus condiciones, sobre todo en los controles y en los pases, dos aspectos clave del juego bético.