Once bajas confirmadas y una duda en el Betis para buscar la remontada en Zagreb

El Betis buscará este jueves la remontada en la vuelta de la eliminatoria de Conference League frente al Dinamo Zagreb. El conjunto verdiblanco cayó por 0-1 en el duelo de ida en el Benito Villamarín y necesita ganar por dos goles de diferencia en la capital croata para acceder a los octavos de final de la competición. Se trata de un desafío de máxima exigencia para los pupilos del Ingeniero, que quieren redimirse de la mala imagen ofrecida en el choque de ida y también en liga ante el Alavés.

Además, el cuadro bético contará con una buena cantidad de ausencias de renombre, concretamente hasta once ya confirmadas por diversas causas. El duodécimo nombre es el de William Carvalho, quien se ausentó de la lista de convocados de cara al choque contra los babazorros. El luso se cayó de la convocatoria a última hora por unas molestias físicas y este lunes no se ha ejercitado con el grupo, por lo que se convierte en duda para viajar el miércoles hacia Zagreb.

Once bajas confirmadas

Pellegrini sufrirá con total seguridad las bajas de hasta once futbolistas para intentar la épica remontada en tierras croatas. En primera instancia, el Ingeniero padece las ausencias de cinco jugadores que permanecen lesionados y no llegarán al enfrentamiento de Conference, casos de Isco, Guido, Ayoze, Abner y Bartra. Éste último se ha entrenado este lunes al margen del grupo sobre el césped de la Ciudad Deportiva, pero aún restan algunas semanas para su regreso. Todos ellos están descartados para los dos compromisos de esta semana.

Por otra parte, Chimy Ávila, Pablo Fornals, Sergi Altimira, Sokratis y Sabaly no están inscritos en la competición europea y tampoco estarán disponibles para Pellegrini, que recupera a Bakambu respecto al partido de ida. De hecho, el delantero congoleño ofreció buenas sensaciones en su debut con la elástica verdiblanca y parte con opciones de ser titular frente al Dinamo Zagreb.

En último lugar, Germán Pezzella vio la cartulina amarilla durante el partido de ida y cumplirá ciclo de tarjetas en la vuelta, al haber visto tres amarillas durante la competición, por lo que se convierte en la undécima baja para el equipo heliopolitano. Marc Roca jugará de central y Johnny Cardoso volverá a ser titular; la duda de Carvalho deja un verdadero enigma en el centro del campo, donde los canteranos Ginés Sorroche y Enrique Fernández irán convocados nuevamente.