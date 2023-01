Peligró, pero la corona salió indemne

IBA el campeón a defender su corona por vez primera y consistía la cosa en afrontar un duelo a una sola bala en terreno raro, de césped artificial, y ante un equipo de inferior categoría que iba a jugar el partido de su vida. Un purgante de esos que te ofrece el torneo del K.O. en el que no cabe recurrir en caso de drama. Al final se resolvió todo gracias a la contundencia en la pegada del campeón, pero no fue lo fácil que delata el 1-4 definitivo.

El drama no se hizo esperar demasiado, sólo veinticinco minutos. Un error inadmisible de Víctor Ruiz lo mandaba Bernal a la red y al bético de a pie se le encogían los adentros. La experiencia, esa ciencia que se adquiere cuando apenas sirve para algo, nos dice que estamos ante una reedición de Betis puro, no del que Pellegrini hizo ganador habitual. Y es que la cosa tenía demasiados ingredientes como para no tentarse la ropa, que si campo de polvareda, césped artificial...

En fin que la tragedia se presenta con todos sus avíos, ya que el equipo bético, por supuesto que sin sus rayas de toda la vida, es un alma en pena y no ve la forma de meterle mano a un equipo de tres categorías inferior. O sea que se va al descanso con el miedo metido en los tuétanos y Pellegrini opta por defenestrar a Víctor Ruiz, pasando Édgar a la retaguardia y saliendo Carvalho a poner cierto orden en las ideas y, sobre todo, en el juego combinativo, tan echado en falta.

Y en un par de minutos, la tragedia hace mutis por el foro mediante goles de Willian José y Édgar. Queda media hora por delante y la película nada tiene que ver con la de la primera fase. El rival intenta ir a un voluntarioso abordaje y eso tiene el peligro de desguarnecer sus espaldas. Empieza un carrusel de rotaciones con vistas a reservar a unos y darle minutos a otros, todos presuntos titulares para el domingo en Vallecas. El Betis ligó póquer y la corona salió indemne.