Pellegrini: "No hay justificación alguna, hicimos muy mal partido"

Manuel Pellegrini ha analizado la derrota del Betis ante el Celta, por cero a dos, con sendos tantos de Iago Aspas justo antes del descanso. "El fútbol son aciertos y errores y hoy nos equivocamos nosotros", dijo como resumen. "Era un partido para cero a cero", matizó.

"Creo que el partido lo pusimos cuesta arriba nosotros. El Celta… recuerdo una atajada a Rui Silva en los tres o cuatro minutos y otra al final en el 88. Tampoco tuvo más oportunidades de convertir goles. Pero desgraciadamente cometimos errores importantes en defensa. Y en ataque si bien tuvimos 16 ó 17 remates, ninguno fue con peligro. Estábamos espesos ofensivamente, no estábamos con claridad. Así que hicimos muy mal partido que podría haber sido cero a cero, pero pagamos los errores", analizó sobre el desarrollo del encuentro.

Sí reconoció el chileno que el 0-2 en el minuto 47 fue un golpe duro. "Creo que el segundo gol fue hasta psicológico, en el último segundo del primer tiempo. Pero lo único que no se le puede critcar al equipo son las ganas. Tuvimos muchísimas ganas, apretamos, tratamos de llegar… y no tuvimos ninguna claridad. Podríamos haber un jugado un día y no haber conseguido ningún gol. Hay días en que no se consiguen las cosas que uno se propone. Pero no creo que fuera una falta de actitud, sino una falta de claridad ofensiva y dos errores defensivos importantes", siguió analizando.

No entró el técnico verdiblanco a valorar si vio legal el penalti que pitó Soto Grado y que dio lugar al 0-1. "No creo que haya sido una jugada clave, porque uno puede ir perdiendo 1-0 y normalmente nosotros que tenemos calidad ofensiva para dar la vuelta al marcador. Pero hoy día no tuvimos esa claridad ofensiva, no calificaría ese hecho puntual como decisivo en el marcador".

Insistió Pellegrini en que ninguno mereció el triunfo. "Sin quitarle mérito al Celta, porque trabajó muy bien defensivamente, ninguno de los dos equipos hizo algo importante como para ganar. Ellos se encontraron con los dos goles y supieron defender la ventaja. Fue una semana atípica por el Covid, pero tampoco tiene justificación para el partido. Jugamos muy mal partido tanto en defensa como en ataque, pero hay veces que jugando mal se puede empatar a cero".

"No me gusta dar justificaciones. Hicimos muy mal partido. Todos hemos tenido una semana distinta, mejor o peor", insistió sobre el condicionamiento de los positivos en la semana previa al partido. "Teniendo bastante volumen ofensivo en cantidad no tuvimos en calidad como para hacerle daño al Celta, el portero del Celta no tuvo ninguna tapada de mérito. Y defensivamente tuvimos errores importantes, así que no podemos achacarlo a la semana previa. Son circunstancias del fútbol. El fútbol es así, y por eso es la actividad más popular".

Con todo, hizo un buen balance de la primera vuelta. "Tampoco hay que dramatizar. Si nos llegan a decir al inicio que íbamos a terminar la primera vuelta en puesto de Champions con 33 puntos estaríamos felices, mucho más si hubiéramos llegado hoy a 36 puntos, y si hubiéramos ganado al Bilbao, 39… Hay partidos que se ganan y partidos que se pierden. Lo importante es hacer una buena autocrítica, valorar estos 33 puntos de la primera vuelta y tratar de repetir en la segunda".