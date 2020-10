Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha ofrecido la rueda de prensa previa al duelo con el Elche, en el que ha señalado la importancia de sumar los tres puntos para despejar fantasmas. "Ojalá se pueda mantener el nivel futbolístico de gran parte del partido ante el Atlético, pero hay que añadirle goles", ha asegurado el técnico chileno.

Próximo partido

"Son tres puntos muy importantes, la separación con los equipos de arriba es de sólo tres puntos, jugamos en cada y tenemos que resarcirnos de esas dos derrotas seguidas, ante la Real que es un equipo puntero y al Atlético de visita"

Idea de juego

"Estoy muy contento con lo que el equipo ha hecho, no hemos tenido resultados contra equipos de categoría superior pero hemos sido competitivos. Ha habido decisiones conflictivas, no es fácil ganarles jugando 20 minutos con un jugador menos. Hemos dado la talla con los equipos de nivel nuestro, aunque cometimos errores. Tenemos que mejorar partido a partido, con 7 partidos con resultados distintos, el único partido disconforme fue el e Getafe. En el resto estamos en el camino que esperaba y espero que vayamos mejorando semana tras semana"

Continuidad

"Estoy muy conforme con lo que el equipo está haciendo, aunque tenemos que mejorar en muchos aspectos. El jugador se siente seguro dentro del campo, jugamos de igual a igual al Madrid, contra el Atlético fuimos superiores en el primer tiempo. Hay que llevar al partido completo, el jugador lo siente cuando se siente superado en el terreno de juego o cuando por una cosa no se da el resultado. Colectivamente se sienten seguros con lo que estamos haciendo y lo continuaremos"

Delanteros

"Es algo circunstancial, a veces pasa en el fútbol que se quedan sin gol, es un factor por el que quizá no hemos ganado algún partido. Espero que retomen la capacidad goleadora que tienen los tres. Estamos tranquilos, pero consciente de que necesitamos goles de nuestros delanteros"

Loren

"Empezó tarde, tuvo el Covid bastante largo, le salía positivo. Se ha ido integrando y evalúo a los jugadores por su trabajo en la semana. Ha ido teniendo minutos, ojalá convierta goles tanto él como Borja y Tony".

Ansiedad por ganar

"No creo que el equipo esté ansioso o preocupado. Todos queremos los mejores resultados, ganar todos los partidos. Los partidos que perdimos fueron con equipos que están un paso arriba nuestra, vamos a seguir trabajando para acortar la distancia, ganar los tres puntos siguiente que son con el Elche, y ya veremos al final de la temporada hasta dónde nos permite llegar. Tenemos mucha confianza en lo que hacemos y en el planten de jugadores que tenemos"

Encajar goles

"Son muchas circunstancias por las que un equipo puede recibir goles, hay una cosa positiva de que no henos recibido goles en todos los partidos, en tres partidos hemos mantenido la valla invicta y el año pasado fue en cuatro en todo el campeonato. Ante el Atlético, en inferioridad numérica intentamos empatar el partido hasta el final, pero nos hacen el segundo gol en el 94, si te quedas atrás no te hacen el segundo pero no tienes la opción de empatar. Son una serie de circunstancias que tenemos que seguir trabajando para no ser tan irregulares de un partido a otro, pero el aspecto defensivo es de todo los once que juegan no sólo de la defensa".

Próxima salida a Barcelona

"El partido ante el Elche es mucho más importante con el Barcelona y Bilbao, es el siguiente. De los 38 del campeonato son igualmente difíciles, es un error pensar que un partido puede ser más fácil que otros, los resultados avalan lo que estoy diciendo. El Madrid perdió con el Cádiz y una semana más tarde le ganó al Barcelona de visita. Hay que sacar lo tres puntos en casa y luego ya veremos cómo trabajamos el partido con el Barcelona. Me preocupa el partido próximo y no el que viene después".

Parón

"Lo mejor cuando llega un parón es terminar ganando, si no son 15 días que te quedas con la amargura de la derrota y no con el sabor de la victoria . Pero lo hicimos en el último ante el Valencia y luego retomamos el campeonato y nos ganó la Real. No se sabe si el parón es mejor en determinado momento. Hay que mejorar en esos 15 días para retomar el campeonato".

Elche

"No es un equipo que llegue mucho, pero hace goles, tiene muchos puntos y cuesta marcarle. Estoy preocupado sólo por este partido, ojalá se pueda mantener el nivel futbolístico de gran parte del partido ante el Atlético, pero hay que añadirle goles. A través del juego y el convencimiento y la constancia, el equipo va a sacar resultado como ha sido en parte de lo que hemos jugado".