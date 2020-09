Pellegrini: "Tenemos un equipo sólido"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido satisfecho con el rendimiento colectivo de su equipo tras la victoria ante el Valladolid. El técnico ha destacado la actitud de todos los jugadores para adaptarse a su libreta, a la vez que también ha incidido en aspectos a mejorar de cara al futuro. "Hemos agarrado unos mecanismos", ha dicho el chileno sobre ese rendimiento de sus jugadores.

Cuestionado sobre la ausencia de Loren en la convocatoria, Pellegrini ha apuntado al menor tiempo de entrenamiento del marbellí, que sufrió el Covid-19 durante la pretemporada, aunque ha dejado claro que cuenta con él en sus planes de futuro. "En este plantel no nos sobra nadie", ha manifestado Pellegrini, para zanjar los rumores sobre una posible venta del delantero.

Análisis

"Me da la sensación después de los partidos que hemos disputado de que tenemos un equipo sólido y hemos agarrado unos mecanismos. Podemos recuperar el balón lo más lejano de la portería nuestra y luego sabemos presionar. Ha sido otra portería a cero, en el primer tiempo no tuvieron posibilidad. Nos ha faltado calma y precisión para acabar las jugadas. que hemos creado bastantes. El equipo está cómodo y comprometido".

William Carvalho

"Trato de pedirle a todos que jueguen siempre lo más cerca de lo que saben hacer. William tiene un potencial enorme y tiene que hacerlo partido a partido, con exigencia y no con un rendmiento acomodado. Estamos trabajando fuerte con él, me he encontrado a un jugador con ganas de comprometerse. Ojalá veamos a este William Carvalho toda la temporada".

Enganchar jugadores

"Ir repitiendo el equipo significa que está funcionando bien, pero no sólo pueden ser 11, tiene que haber exigencia para que no se relajen. La semana pasada fueron Tello y Lainez los que decidieron el partido. Hoy quería recuperar a Sanabria, que venía de una lesión, y Juanmi. Han ido cumpliendo todos. Le corresponde al plantel desde el martes pensar en el próximo partido para sacarlo con los 25 jugadores".

Pausa final

"Después de un esfuerzo importante y en el comienzo de la temporada no queríamos arriesgar, pero tampoco quisimos meternos en nuestra área y queríamos el balón lejos de la portería. Tenemos un margen de mejora, con un 2-0 y espacios debemos tener la tranquilidad de decidir el partido, sin que nos hagan goles y buscar el tercero, que es lo más me gusta. Es una temporada atípica, los jugadores mientras van jugando van adquiriendo forma física".

Loren

"En este plantel no sobra nadie. Estuvo casi un mes sin poder practicar, ha hecho un par de semanas de trabajo físico. Tiene que volver a su mejor peso, a su mejor exigencia, eso sólo lo puede dar con el tiempo. Hay que llevarlo con calma, recuperando su nivel y tener una buena competencia con los tres, Loren, Borja y Sanabria, para cubrir esa posición. Es fundamental para todos los equipos tener un goleador".