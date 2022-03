Pellegrini: "Hay que mirar a la Liga y competir por algo"

No altera su discurso Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ni en las victorias ni en las derrotas. En la previa del duelo ante el Celta, el chileno ha querido pasar página de la eliminación europea para centrarse en la Liga, donde el equipo verdiblanco quiere seguir peleando en la zona alta.

"Me ha tocado muchas veces pasar de los mismos aspectos tanto cuando se gana como cuando se pierde. El jueves lo de no poder seguir en la Europa League está asimilado, lo más justo quizás sería penales, ellos fueron superiores aquí y nosotros allí. Ahora lo importante cuando uno queda eliminado es mirar hacia la Liga y estar compitiendo por algo. Nos habría gustado mucho pasar una ronda más, no se pudo pero ahora estamos peleando con Atlético, Barcelona, Villarreal... con equipos que potencialmente tienen presupuestos más altos que la plantilla nuestra. Todos se reforzaron ahora y hemos tenido capacidad de pelear mano a mano 28 fechas. Queremos intentar llegar lo más arriba posible, sin objetivo claro. Creo que hay que intentarlo. Que esa ilusión no se traduzca en una decepción, vamos a trabajar por ello", ha asegurado Pellegrini.

Error de Rui Silva

"Como todos los jugadores, ya me preguntaron por Claudio o Víctor Ruiz... Cuando más cerca están de la portería los errores se ven más grandes. Personalmente como técnico pienso que nunca es el error individual el que condena al equipo. Tienen que tener la madurez necesaria todos".

Celta

"Nos enfrentamos a un muy buen equipo. Coudet le ha dado una característica clara, ya sea en casa o fuera, con jugadores muy buenos técnicamente, que vienen haciendo una campaña buena en casa. Tenemos que hacer un partido muy completo, muy concentrado sobre todo en la parte defensiva y tratar de hacerles daño arriba".

"Es un equipo que juega muy bien al futbol, con una dinámica de juego clarísima. El partido aquí fue especial, no tuvieron muchas llegadas, nosotros tampoco, no fuimos un equipo muy creativo, pero la derrota fue más por errores nuestros que por virtudes suyas. Fue muy malo para ambos equipos. Lo normal es ver un partido abierto, el año pasado clasificamos a Europa allí y ojalá hagamos un partido importante para seguir en puestos avanzados".

Parón de Liga

"Los parones son fijos ya por las cifras, hay momentos que lo podemos llevar mejor o pero pero ha sido siempre bueno. El último parón también teníamos carga importante y por supuesto que va a venir bien para recuperar. Por otro lado el plantel ha sabido recuperarse y cuando tenemos bajas nunca nos preocupamos".

Selección española

"Entiendo que como técnico del Betis hay un técnico de la selección nacional, que ve todos los partidos y que tiene mucha experiencia. Él da la lista que cree conveniente, nunca criticaría a un seleccionador. Mientras más jugadores tenga el Betis en las selecciones nacionales, mejor para el club, pero Luis Enrique sabe lo que hace".