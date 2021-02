El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, expresó su felicidad por un nuevo triunfo, que, además, siguió el guión marcado por su libreta. "El partido lo ganamos atrás", indicó el técnico chileno, satisfecho con esa mejora del rendimiento defensivo que permitió sumar una nueva portería a cero.

"El partido lo ganamos atrás, por tener esa concentración defensiva. Con los pelotazos, centros o contragolpes de ellos se producen distracciones y así ganan los partidos como le sucedió a Barcelona, Athletic o Real Madrid en la primera vuelta o al Barcelona hace una semana. Sabíamos que en algún momento una íbamos a embocar en la media que no concediéramos un gol. El equipo fue muy maduro para buscarlo, ya que cuesta muchísimo encontrarle espacios a esa defensa", ha asegurado Pellegrini en la sala de prensa.

"Todo el plantel está involucrado. Cuando le ha tocado jugar a uno ha correspondido en el campo y así se hacen los cambios con más seguridad de que los que entran lo hacen como revulsivos. Me alegro por Juanmi, pero también por Rodri, Tello... Todos estuvieron bien. Había que tener más precisión en los últimos metros", ha comentado el técnico bético, que sí ve al equipo en esa pelea por Europa: "No podremos mirar a los objetivos futuros si no somos capaces de mostrarlo en el presente. Ahora nos viene el Alavés, pero hemos descontado los puntos que tenían equipos poderosos y podemos entrar en una lucha. Si le ganamos al Alavés podremos luchar hasta el final".

Sobre una nueva victoria en los minutos finales, Pellegrini tiene clara la clave. "La estadística refleja esa paciencia para seguir buscando, ni en los peores momentos cuando encajábamos goles cambiamos la idea, pero ahora esa paciencia está respaldada por una seguridad defensiva para no conceder ocasiones. El partido lo ganamos atrás, dándole la confianza y la seguridad a los de ataque en la medida de no encajar un gol", ha señalado Pellegrini, que también ha destacado el compromiso colectivo: "Más que un gen ganador es una mentalidad competitiva, No se saca nada teniendo calidad si no se tiene un funcionamiento de 90-95 minutos. Al principio éramos muy irregulares, nos hacían un gol, luego rápido el segundo y el partido quedaba liquidado. El equipo está más maduro, más compacto, más consciente de lo que tiene que hacer para ser competitivo. Luego la calidad de los jugadores marca la diferencia".

“El balón detenido es una manera de poder convertir goles y hoy lo logramos. Pero también hay que saber defender, el equipo está concentrado en esas acciones y hace mucho que no encajamos así", ha agregado Pellegrini para finalizar.