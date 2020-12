Pellegrini: "No podemos conceder esos goles fáciles"

Con el semblante serio tras una nueva derrota compareció el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, en la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes. "No podemos conceder esos goles fáciles", se lamentó el técnico, que también apuntó las bajas de Emerson, Guido Rodríguez y William Carvalho para el encuentro del miércoles ante el Cádiz.

Análisis

"Los dos goles que nos convierten, en el primero viene de un falta a Víctor Ruiz, no sé por qué no la cobró. Luego recibe muy solo y hacemos un penalti. Es difícil jugar ante equipos que defienden . Tuvimos ocasiones y vino el segundo en un fallo de un despeje fácil. Seguimos luchando, en eso no tenemos reproche, pero jugar 2-0 antes de los 20 minutos es preocupante".

Sistema

"Veníamos de dos partidos de Liga que lo habíamos hecho bastante bien ante Villarreal y Osasuna. Esperábamos tener esa misma concentración y no conceder esos goles fáciles. Puede ser que un equipo te supere y te cree cinco o seis ocasiones, pero cuando vienen de fallos importantes, no es problema de sistema sino de concentración. Luego creamos ocasiones, antes del gol las tuvimos. El partido se pierde en las dos áreas".

Preocupación por los goles encajados

"Me preocupa especialmente, las estadísticas no mienten, somos los que más goles concedemos y en las temporadas anteriores también. Si nos crearan muchas ocasiones buscaría problemas de demarcaciones distintas o sistemas, pero son problemas más de concentración personal, de no cometer errores. Con cero ocasiones el Granada nos marca dos goles".

Intensidad en la marca

"Sabemos con la intensidad que defiende el Granada, pero es mucho más fácil defender con 2-0 que con el marcador en blanco. Si el marcado sigue 0-0 la cantidad de jugadores por detrás no es la misma. Con el marcador en contra se juega más apurado y ellos más tranquilos. Pusimos los dos delanteros centros para buscar otra fórmula, pero tuvimos pocas posibilidades. Es mucho más fácil defender cuando se va ganando 2-0".

Vaivenes

"Nadie quiere cometer errores, pero el nivel de concentración tiene que ser muchísimo más alto. Vamos a hacer exactamente lo que venimos haciendo en los buenos y malos partidos. No nos había convertido, hay que volver a ese plan A, de 6-7 partidos que no nos han hecho goles. Seguir con constancia, trabajando, estar más concentrados y tener menos pérdidas de balón o errores cerca del área nuestra. No hemos podido revertir comenzar perdiendo tan temprano".

Guardado

"Andrés tuvo anoche problemas, mañana lo verán los médicos para ver si puede reintegrarse. El partido nos deja con tres bajas más. Guido y Emerson completan cinco amarillas y William se ha lesionado el abductor".

Joaquín

"Hace tres días jugó 80 minutos y necesita más tiempo para recuperarse. Además, quería que estuviera fresco contra el Cádiz, que va a ser un partido cerrado. Optamos por Juanmi, Loren y Borja para atacar de distinta manera. Vamos a ver el mejor equipo para el miércoles, pero esos goles no pueden seguir concediéndose".