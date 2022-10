Pellegrini se lleva a Vigo a Fekir, Víctor Ruiz y el canterano Juan Cruz

Cerrado el paréntesis abierto para las selecciones nacionales, vuelve el Betis a la Liga este domingo en Vigo. Y en la víspera, Manuel Pellegrini analiza la actualidad en verdiblanco. Primero, una buena noticia: "Los internacionales están todos incorporados sin ningún tipo de problemas y todos citados, están en perfectas condiciones".

Incluso hay dos esperadas novedades, Fekir y Víctor Ruiz: "Tanto Nabil como Víctor están de citados y Sabaly ya está comenzando a hacer su trabajo de forma normal, así que esperamos que el lunes se incorpore al grupo como uno más".

¿Y qué partido espera ante el Celta este domingo? "Espero un partido con dos equipos que salen a ganar desde el comienzo, en los partidos que perdió siempre estuvo más cerca de empatarlos que de perderlos, tiene una mecánica de juego muy definida y para mi gusto, juega muy bien".

Y el sugerente encuentro viene marcado por el nivel que dan hoy sus respectivos goleadores, Iago Aspas y Borja Iglesias: "Sin lugar a duda son dos grandes delanteros, Iago Aspas tiene una gran trayectoria en Vigo y además ha jugado en equipos importantes, mientras que Borja ha mejorado mucho también su juego de espaldas a portería, de aguantar el balón, aparte de los goles que hace".

Se le pregunta a Manuel Pellegrini por las expectativas depositadas en un calendario inminente con rivales sobre el papel más asequibles. Y ahí ejerce de entrenador: "Eso no lo manejo, no hay partidos más fáciles y mas difíciles, hay que mantener una buena aptitud, la misma predisposición, es un partido de visita (a domicilio) y tendremos que jugar muy bien para puntuar, como así cuando jugamos contra Real Madrid, Barcelona o Atlético no creemos que sean insalvables".

El delantero del Betis Deportivo Juan Cruz ha recibido un gran premio con su citación: "Juan Cruz sí está en la lista de citados, lo viene haciendo muy bien en el filial, traemos siempre a chicos del filial cuando hay pocos jugadores y por su trabajo él se merece estar en la citación".

Llegan tiempo de rotaciones. Y reflexiona Pellegrini al respecto: "Es importante que durante la semana se entrenen cada día con intensidad y que al evaluar el trabajo semanal, los jugadores que estén fuera estén preparados, así las rotaciones las podemos hacer por el rendimiento, como sucede. Cada entrenamiento es una competición con el mismo compañero".

Es un tema de actualidad el factor de distracción para los jugadores que es el Mundial, que ya asoma al fondo: "Un mes antes de la final de la Copa ya les dije a los jugadores que el mejor modo de afrontarla era ir con todo en los partidos anteriores y no creo que se distraigan con el Mundial".

Aclaró la noticia de su supuesta multa por parte del Fisco británico: "Me sorprendió bastante la noticia, no he pagado jamás una multa por impuestos en Inglaterra, siempre pagó el Manchester City y por derechos de imagen también lo hizo, no sé de dónde salió".

Y para abrochar su rueda de prensa, se le recuerda que varios jugadores destacaron la presencia de Pellegrini como causa fundamental para seguir en el Betis: "Estoy aquí porque quieren que esté aquí, acabo de recibir el Premio Marca del mejor técnico de la pasada temporada, me lo dan el cuerpo técnico y los jugadores por su trabajo. Si ellos dicen que están aquí por mí, yo digo que estoy aquí por ellos".