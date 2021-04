Pellegrini: "A Borja Iglesias lo evaluaremos mañana"

Borja Iglesias quiere estar presente en el duelo entre el Betis y el Valencia y Manuel Pellegrini quiere contar con el gallego para ese partido. El delantero se ha incorporado hoy a los entrenamiento con el equipo, tras diez días apartado por el problema muscular en el que derivó su fuerte golpe en Elche, aunque será mañana cuando los técnicos tomen una decisión sobre la participación de Borja en el partido ante el equipo ché.

"Tanto Borja como Andrés (Guardado) están entrenándose con el plantel, aunque Andrés lleva un par de días más y seguro que va a estar en la citación. Borja se integró hoy y lo vamos a evaluar mañana con el cuerpo médico para saber en qué condiciones está", ha indicado Pellegrini sobre el estado físico tanto del delantero como de Guardado, los dos futbolistas que fueron baja ante el Atlético por lesión.

Y es que el Betis también recupera a Víctor Ruiz para el duelo de este domingo, lo que abre el abanico de opciones para el técnico. "Para mí como técnico no es un problema tener mayor cantidad de jugadores sino lo contrario y no poder hacer cambios en los partidos. Ahora tenemos a Camarasa, con la lesión de pretemporada y Dani Martín, pero el resto del plantel está disponible. Ya veremos cuál es la mejor alternativa", ha señalado Pellegrini sobre el posible once. "El partido ante el Atlético vimos que era mejor llegar a gol de segunda línea, con capacidad técnica y creación. El equipo jugó bien, le creamos problemas en defensa. Son partidos distintos, ya veremos lo mas conveniente para superar al Valencia, si mantener lo mismo o hacer variantes según la disponibilidad de los jugadores. Tenemos 48 horas por delante para tomar una decisión", ha añadido sel técnico sobre la posible alineación.