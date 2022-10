Pellegrini: "No ha sido el peor partido del Betis"

En un duelo con alternativas, con opciones en las dos áreas, "el empate fue justo". Lo tenía claro Manuel Pellegrini, que hizo suya la máxima de que cuando no se puede ganar no hay que perder. Y es lo que hizo su equipo, poco brillante en ataque, funcionando con arreones, pero sin el control del partido como en otras ocasiones. Perdió la posesión en la recta final y acabó encerrado en el área para sumar un punto que el técnico ve positivo "ganando el próximo choque en casa", ante el Atlético de Madrid el domingo (16:15).

"El empate lo valoro como un punto acorde con lo que sucedió en el partido, que fue muy parejo y con opciones en ambas áreas. Estos partidos cuando no se pueden ganar hay que tratar de no perderlos", aseguró el técnico chileno, que sabía que el rival no le iba a poner las cosas nada fáciles: "Cualquiera que viese los partidos anteriores del Cádiz sabía que este encuentro iba a ser difícil. Nos costó entrar en el encuentro, porque el rival se cerró bien y dejó pocos espacios. Quizá nos faltó creatividad", resumió.

Ante la falta de puntería arriba y sin el control del choque, el Betis, partido sobre el césped y con poca presencia del centro del campo, "defendió bien". "Jugar fuera siempre es complicado, porque el contrario se crece ante su público. "El Cádiz nos jugó de igual a igual y el empate es justo", añadió el preparador heliopolitano, que destacó cómo sigue haciéndose fuerte el equipo en la retaguardia: "No cambiamos nuestra filosofía y nos hemos hecho más fuertes atrás. Pero lo hacemos sin refugiarnos en nuestro campo, sino presionando y yendo a por el rival".

"No estoy mirando la clasificación. No podemos pretender ganar todos los partidos. Logramos empatar y ya pensamos en a ganar el próximo", añadió Pellegrini, para quien "no ha sido el peor partido del Betis". "Jugábamos ante un rival que venía sacando buenos partidos, encajando pocos goles y que es peligroso al contragolpe", indicó.

Cuestionado sobre los problemas fuera de casa en LaLiga, sumando 2 de 9 puntos posibles en los tres últimos partido como visitante, explicó: "Los partidos a domicilio son más complicados que en casa. Fuimos a por la victoria, pero no siempre es posible ganar", expuso el entrenador verdiblanco, quien insistió con sus rotaciones al hilo del once inicial que saltó al Nuevo Mirandilla: "No sé cuáles son los suplentes teóricos. Hicimos rotaciones y los jugadores respondieron. Hacemos variantes y este partido refleja que hay un plantel que está pensando en sacar los mejores resultados posibles en todas las competiciones".