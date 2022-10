Pellegrini: "Salir a empatar es la manera más fácil de perder"

Antes de emprender el viaje, "muy largo", hacia Bulgaria, Manuel Pellegrini adelantó que William Carvalho no estará con la expedición por un asunto personal y que en la lista sí entraron los canteranos Kike y Félix como novedad. El técnico chileno señaló el Betis "irá a ganar, como siempre, porque yendo a por el empate es la forma más fácil de perder".

"Si pensamos que el empate nos vale es la manera que uno puede perder, porque juegas a mantener el resultado y entonces es difícil hacer un buen partido. Vamos a ir a ganar y si no se puede, empatar es mejor que no perder, claro, pero no está en nuestra mentalidad ir a salir a por un empate", aclaró el preparador heliopolitano, consciente de que se enfrenta a un rival "difícil y con buenos jugadores, como ya demostró ganando a la Roma". "El Ludogorets que está en esta competición por méritos propios y está disputando clasificarse a la siguiente ronda y nos está peleando el primer puesto", recordó.

Sobre Fekir

Fekir viaja a tierras búlgaras, aunque no está todavía para afrontar el choque al completo: "Le vino bien jugar esos minutos ante el Atlético para superar su lesión y coger confianza, pero no está para los 90 minutos. Sin embargo sí que aumentará el tiempo en el campo respecto al último partido", aclaró el entrenador bético, consciente, ahora sí, de la importancia de acabar como líder del grupo: "Nuestro objetivo era clasificarnos y ya está conseguido. Quizá al principio no pensábamos tener 10 de 12 puntos a estas alturas, pero ser primero nos ahorra dos partidos ante rivales muy importantes que vienen de la Champions. Por todo es muy importante acabar primero".

Es por ello que Pellegrino no quiere confianzas en su equipo: "Este grupo está mentalizado para salir a ganar y hacer su fútbol. Sabemos que si bajamos una marcha en nuestro juego no ganaremos fácil al Ludogorets", afirmó, antes de referirse al largo viaje que afrontan y lo que supone la Liga Europa para el Betis: "¿Ganar la Europa League? No sueño con cosas que pueden pasar a futuro. Soy realista con el presente y por ello sólo pienso en ganar al Ludogorets y pasar a octavos de final. Desde nuestro rendimiento veremos la capacidad que tenemos para ir avanzando con ambición, algo que no nos debe hacer perder una realidad clara que es la diferencia de potencial con otros equipos".

¿Y el viaje? "Desgraciadamente, entre comillas, nos toca una semana dura, porque todos queremos jugar Europa. Es un desplazamiento especial, porque el aeropuerto está lejos del lugar del encuentro. Es una semana de desgaste, porque el sábado viajamos de nuevo a San Sebastián para jugar el domingo por la noche y regresar a Sevilla de madrugada. La competición europea pasa factura, pero no podemos dejar la liga de lado, porque luego te eliminan y te encuentras en posiciones secundarias en la liga. Por eso es de mérito lo del año pasado y con la misma intención lo afrontamos ahora", aseguró.

Cláusula de salida

Cuestionado por la salida de Unai Emery del Villarreal, Pellegrini apuntó que él también tiene cláusula de salida, aunque recalcó que a él le gusta "cumplir los contratos". "Hay puntos de vista distintos en esto. No son muchas las veces que el técnico se va y sí muchas en las que el club echa al técnico. Si hay cláusulas en el contrato que le permiten irse, nadie ha roto el contrato ni su palabra. No es nada criticable la posición de Emery. A mí personalmente me gusta cumplir los contratos, pero las cláusulas de salida suele estar por las dos partes. Yo tengo la mía, pero a excepción del West Ham siempre cumplí mis contratos".

Cara a lo que queda de competición antes del parón por el Mundial, el técnico bético espera sumar "los máximos puntos posible, de local o como visitante". "Si se pierde más de visita o de local no le doy la importancia, lo importante es mantenerse dentro de un rango que nos permita pelear por Europa la próxima temporada", indicó ahondando en el tema de las lesiones, situación que no pone de excusa: “Existe la posibilidad que los jugadores se lesionen cuantos más partidos se juegan, pero con 25 futbolistas en la plantilla no me gusta usar eso de excusa. Hay compromiso total de todos los jugadores con la institución y cuerpo técnico y los que están tienen que dar la cara”.