Pellegrini: "Vamos al Bernabéu siendo el Betis de siempre"

Con un semblante distinto al de sus últimas comparecencias previas a los partidos, tranquilo por tener a todos sus jugadores inscritos tras varias jugadas de malabares entre avales y movimientos contractuales de varios jugadores de la plantilla, Manuel Pellegrini señalaba que William Carvalho, recién renovado, será baja en el Santiago Bernabéu al no recuperarse del golpe en el tobillo que se produjo ante el Osasuna y se felicitaba por el "compromiso" demostrado por los jugadores y por mantener, "dadas las limitaciones", el bloque que tan buen rendimiento viene dando los últimos años.

"Pudimos mantener a todos los jugadores, lo que era necesario para el proyecto de esta temporada. Hay equipos con mejores condiciones económicas para buscar refuerzos y nosotros tratamos de mantener lo que teníamos", resumió el técnico chileno lo que ha sido para el club el mercado veraniego, ahondando en el esfuerzo realizado por los futbolistas estos últimas días para ello: "Una de las cosas más importantes para lograr los objetivos es el compromiso de la plantilla. Y eso, algo que ya existía, se ha reforzado con sus acciones".

La valoración del entrenador heliopolitano sobre el plantel con el que se queda el Betis no cambia, pese a lo frenético de estos últimos días y que Bellerín finalmente no haya podido regresar a la capital hispalense. "Yo creo que, sin lugar a dudas, que la situación económica del club no permite comprar jugadores. Hay que saber mejorarla y se han hecho todos los esfuerzos para tener una plantilla competitiva. Dentro de nuestras limitaciones tenemos una buena plantilla y estoy satisfecho por mantener al grupo al no tener posibilidades de reemplazar a los jugadores que se fueron", explicó Pellegrini, a quien le sorprende que el mercado se cierre con varias jornadas disputadas. "Me sorprende y no entiendo que haya que esperar varias jornadas cuando hay tantos meses para fichar. Se trata de tener más tiempo para especular y apretar a clubes más necesitados económicamente. Esto no le da seriedad a las competiciones. Los equipos deben estar listos un día ante de empezar los campeonatos", indicó.

Sobre la visita del Betis al Real Madrid (sábado, a las 16:15) entiende que será "un partido difícil ante un gran rival de mucha calidad tanto individual como colectiva". "Es campeón de España y de Europa por algo, pero afrontaremos el encuentro como siempre, siendo nosotros mismos. Las estadísticas no sirven, lo que sí sirve es mantener tu filosofía y no cambiar tu estilo porque esté delante el Real Madrid", afirmó. "Vamos a ir al Santiago Bernabéu siendo el mismo equipo de siempre. Nuestra intención jugar contra el Real Madrid siendo el Betis de siempre e intentar ganar", añadió.

También valoró el entrenador verdiblanco la actualidad de algunos nombres propios como el de William Carvalho, quien "no se recuperó del golpe del anterior partido y no jugará, pero viajará junto a Pezzella y eso dice mucho del compromiso de ellos y de la plantilla", señaló Pellegrini, que se refirió también a la renovación del portugués: "Tenemos una plantilla que hay que tratar de mantenerla por el nivel que ha demostrado. Hacer renovaciones y rejuvenecer el grupo es importante. Perder a William hubiese costado más en millones para suplirlo que renovarlo. Es un grupo fuerte y mientras menos se toque mejor", aseguró.

Sobre Canales señaló que está para jugar de inicio si así lo considera oportuno, una vez superada su lesión y cree que la cesión de Rober "le hará bien". "Venía de una buena temporada en Las Palmas y le costó aquí adaptarse, pero le va a venir bien ir al Alavés, que luchará por ascender, para coger confianza".

Por último, Pellegrini adelantó que para la lista de la Liga Europa no contará ni con Loren ni con Montoya.