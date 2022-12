Pellegrini: "Si no hay alguna salida el Betis no está en el mercado"

El Betis de Manuel Pellegrini vuelve a competir. Regresa la liga y el técnico mantiene varias dudas, entre ellas la de Víctor Ruiz, que ha padecido un proceso febril y estará en la convocatoria para el choque contra el Athletic de este jueves (19:15) en el Benito Villamarín.

Tras un largo "parón de 45 días, el equipo está preparado, de acuerdo a lo esperado". "Hicimos buenos amistosos y un buen trabajo en este tiempo y ojalá volvamos con la misma capacidad competitiva aunque corrigiendo errores. Fue extraño tener el Mundial en estos meses y tratamos de programar la preparación lo mejor posible extendiendo la temporada con la gira sudamericana y tuvimos después 25 días para trabajar física y técnicamente. El trabajo se realizó de acuerdo a lo diseñado", detalló el técnico chileno, que confirmó las bajas en la lista de los argentinos, que "llegarán mañana con la motivación muy alta tras ganar el Mundial, el lesionado Paul y el sancionado Édgar". "En el centro de la defensa y en el medio son las zonas en las que tenemos más ausencias", indicó el preparador bético, que detalló el estado de Víctor Ruiz: "Está dentro de la convocatoria tras pasar un proceso gripal. Ya veremos si está para jugar o empezará en el banquillo".

De no alinear de inicio al central catalán tendría que tirar del canterano Félix Garreta. "Este club siempre ha tenido jugadores jóvenes a los que es importante darle paso al fútbol profesional. Ahí se estrecha el embudo y es difícil. Ahora mismo son futbolistas con los que no podríamos pelear por los puestos de Europa con ellos, pero vamos trabajando y varios de ellos tienen condiciones para ser importantes en el Betis en unos años", explicó Pellegrini.

El entrenador heliopolitano no quiso entrar en las "especulaciones" sobre el futuro de Borja Iglesias: "Son todo especulaciones y rumores. Mientras no haya nada concreto no analizaré nada y Borja Iglesias está centrado en el Betis ahora. Ya veremos en el futuro si pasa o no. Yo no especulo sobre los que pueden salir, porque no hay una certeza sobre ello", insistió Pellegrini, que tiene claro que el Betis sólo entraría en el mercado por una salida en la plantilla: "De fuera hacia el club no sabemos los movimientos que puede haber. Pero el club no está en el mercado, porque sabemos la situación económica que hay. No hay capacidad para ir al mercado y no pensamos hacer ningún movimiento. Si se concreta una salida importante que pueda ser una solución para el club ya veremos cómo reaccionaríamos", explicó.

Cuestionado sobre el rendimiento de la plantilla quiso hacer una valoración global: "Veo al equipo con un rendimiento en 14 jornadas que si nos lo decían al principio de temporada estaríamos felices con él. Da igual si se ganó mucho al principio y se perdió más después. Es un global de todo lo que se logra y si mantenemos este rendimiento estaríamos peleando por los puestos de Champions", apuntó. "El Betis tiene una plantilla que requiere de acuerdo a su realidad económica y de jugar cuatro competiciones. A todos nos gustaría traer jugadores, pero este grupo es para quitarse el sombrero por su esfuerzo y lo que ha conseguido. Hay que valorar lo que es esta plantilla más que mirar nuevos jugadores. De acuerdo a la realidad del Betis la plantilla ha respondido mejor de lo que esperábamos", afirmó.

Sobre el rival, el Athletic, Pellegrini indicó: "El Athletic me parece un muy buen equipo con un gran entrenador que hace un fútbol distinto al de años anteriores con jugadores desequilibrantes. Será un partido muy disputado entre dos equipos que juegan muy bien al fútbol".

En la despedida del 2022, "un año especial para todos, para el club y para el aficionado que pudo disfrutar de un título y de un gran rendimiento del equipo", Pellegrini deseó para "2023 repetir y mejorar, porque se deja atrás un gran año".