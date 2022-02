Con Pellegrini no asustan las tres competiciones

Único equipo que permanece en las tres competiciones que empezó, el juego que realiza el Real Betis Balompié tiene encandilado al mundo del fútbol. Un fútbol que demuestra bien a las claras que pueden ir de la mano el buen juego y los resultados. Y en el meollo de esta circunstancia, la marca de haber ligado póquer de goles en nueve ocasiones, de las que cuatro de ellas fueron de visitante. Números que lustran una campaña tan ejemplar.

Soy de los convencidos de que el fichaje de Manuel Pellegrini ha sido el mayor acierto bético desde que Pepe Núñez convenció a Cardeñosa para que firmase en el Betis. El chileno se ha convertido en una especie de piedra filosofal verdiblanca para convertir en oro cuanto toca. Juegue quien juegue, el Betis se comporta como si no echara en falta a alguien. Por supuesto que la trayectoria tiene lagunas como perder ante el Celta y el Villarreal en casa, pero la balanza se inclina de cara, no de cruz.

Con una capacidad estratosférica para golear, esos nueve partidos rematados con póquer anotador resume lo que este equipo es capaz de lograr. ¿Puntos débiles? Sin duda los presenta y el más acusado es su poca fiabilidad defensiva. Pellegrini ha logrado solidificar en cierta medida su entramado defensivo, pero se ve como manifiestamente mejorable para que el Betis logre lo que su gente desea. Es eso el indudable talón de Aquiles de un coloso que juega como el que lo inventó.

Solvente como visitante habiendo equiparado las conquistas con las de local, sólo cabe rogar porque las tres competiciones no sean demasiadas cuerdas para ese violín que Pellegrini tiene tan afinado. Sí cabe confiar en la buena mano del andino a la hora de decidir con qué mimbres se forma el cesto en cada momento. Y esa confianza en el director de la orquesta es lo que mantiene la esperanza de que las tres competiciones no sean el lastre que fue en otras ocasiones. Soñar es gratis y por qué no hacerlo.